म्यूल खाताधारक के खिलाफ मुकदमा
कानपुर में साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान 'साइबर वज्र' के तहत फीलखाना पुलिस ने म्यूल खाता संचालित करने वाले आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। एक खाते में 26.53 लाख रुपये का संदिग्ध लेन-देन पाया गया, जिसमें कई राज्यों से शिकायतें मिली हैं। पुलिस जांच कर रही है।
कानपुर, संवाददाता। साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान साइबर वज्र के तहत फीलखाना पुलिस ने म्यूल खाता संचालित करने वाले आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। थाना प्रभारी अभय सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय पोर्टल से जानकारी मिली कि माल रोड स्थित कर्नाटक बैंक की शाखा के खाताधारक पटकापुर निवासी मो. कादिर के खाते में करीब 26.53 लाख रुपये का संदिग्ध लेन-देन किया गया है। इस खाते में एनसीआरपी पोर्टल में कई राज्यों से 13 शिकायतें दर्ज हैं। आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्जकर जांच की जा रही है।
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