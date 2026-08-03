पेंशनभोगी के खाते से साइबर ठगी, 2.32 लाख रुपये उड़ाए
तहसील क्षेत्र के ग्राम अकबरपुर इटौरा के पेंशनभोगी गोविंद नारायण के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 2 लाख 32 हजार रुपये निकाल लिए। मामले की रिपोर्ट थाना आटा में दर्ज कराई गई है और पुलिस जांच कर रही है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि बैंक कर्मियों और अपराधियों की मिलीभगत से धोखाधड़ी हुई।
आटा, संवाददाता । तहसील क्षेत्र के ग्राम अकबरपुर इटौरा निवासी एक पेंशनभोगी के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 2 लाख 32 हजार रुपये निकाल लिए। पीड़ित ने थाना आटा में अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित गोविंद नारायण हाल निवासी लखनऊ, पंजाब नेशनल बैंक से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। उनकी पेंशन पंजाब नेशनल बैंक की जालौन शाखा में आने वाले खाते में जमा होती है, जिससे उनका भरण-पोषण होता है। गोविंद नारायण ने तहरीर में आरोप लगाया कि बैंक कर्मियों और अज्ञात साइबर अपराधियों की मिलीभगत से उनके खाते से यूपीआई के माध्यम से तीन अलग-अलग ट्रांजैक्शन में रकम निकाली गई।
28 मार्च 2026 को 86 हजार 502 रुपये, 29 मार्च को 96 हजार रुपये और 30 मार्च को 49 हजार 950 रुपये निकाल लिए गए। इस तरह कुल 2 लाख 32 हजार 462 रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई। धोखाधड़ी की जानकारी होने पर पीड़ित ने 30 मार्च 2026 को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद थाना आटा में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें