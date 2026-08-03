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सूरत के व्यवसायी से 50 लाख ठगनेवाले दो अपराधी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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बेंगाबाद (गिरिडीह) से दो आरोपियों को गुजरात साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो सूरत के एक व्यवसायी से एपीके फाइल भेजकर 50 लाख रुपये की साइबर ठगी में शामिल थे। आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर सूरत ले जाया गया है। जांच में कई डिजिटल साक्ष्य मिले हैं और पुलिस अन्य राज्यों में भी ठगी के संबंध में जांच कर रही है।

सूरत के व्यवसायी से 50 लाख ठगनेवाले दो अपराधी गिरफ्तार

बेंगाबाद (गिरिडीह), प्रतिनिधि। गुजरात के सूरत शहर के एक व्यवसायी से एपीके फाइल भेजकर 50 लाख रुपये की साइबर ठगी करनेवाले दो आरोपियों को गुजरात साइबर पुलिस ने बेंगाबाद के विशनपुर गांव से गिरफ्तार कर लिया है। नाटकीय अंदाज में हुई इस कार्रवाई के बाद दोनों आरोपियों को रविवार को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर गुजरात पुलिस सूरत रवाना हो गई। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के विशनपुर गांव से गिरफ्तार साइबर अपराधियों में मुकेश कुमार और रूपलाल मंडल शामिल हैं।

गुजरात पुलिस की कार्रवाई

गुजरात पुलिस ने रविवार को गिरिडीह कोर्ट में दोनों को पेश किया। कोर्ट ने तीन दिनों के ट्रांजिट रिमांड मंजूर करते ही पुलिस टीम आरोपियों को लेकर सूरत के लिए रवाना हो गई। यह मामला गुजरात के सूरत सिटी साइबर थाना कांड संख्या 68/25 से जुड़ा है। बताया गया कि सूरत के एक व्यवसायी के मोबाइल पर आरोपियों ने एपीके फाइल भेजी और उसे डाउनलोड कराने के बाद उसके बैंक खाते से 50 लाख रुपये की फर्जी निकासी कर ली। ठगी का शिकार होने के बाद पीड़ित ने सूरत सिटी साइबर थाने में मामला दर्ज कराया था। पिछले एक वर्ष से इस मामले की जांच में जुटी गुजरात साइबर पुलिस को मोबाइल लोकेशन के आधार पर ठगी का तार बेंगाबाद से जुड़ा मिला। शनिवार को गुजरात साइबर पुलिस की टीम सब इंस्पेक्टर वी.बी. प्रजापति के नेतृत्व में बेंगाबाद थाना पहुंची।

आरोपियों की गिरफ्तारी

बेंगाबाद थाना के एसआई विजय मंडल के सहयोग से टीम ने विशनपुर गांव में छापेमारी की। पहले टीम ने देवरी थाना क्षेत्र से रूपलाल मंडल को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने बिशनपुर गांव से इस ठगी के मुख्य आरोपी मुकेश कुमार को भी धर दबोचा। दोनों आरोपी एक ही गांव के रहनेवाले हैं। छापेमारी टीम में एएसआई प्रताप सिंह, हार्दिक सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे.

जांच की स्थिति

पुलिस ने आरोपियों के कई बैंक खातों को खंगाला। जांच में साइबर अपराध से जुड़े कई डिजिटल साक्ष्य भी मिले हैं। पुलिस को शक है कि यह गिरोह अन्य राज्यों में भी इसी तरीके से ठगी करता रहा है। फिलहाल गुजरात पुलिस आरोपियों को सूरत ले जाकर आगे की पूछताछ करेगी और नेटवर्क का पर्दाफाश करने में जुटी है।

सामान्य प्रश्न

साइबर ठगी की घटना कहाँ हुई?
साइबर ठगी की घटना गुजरात के सूरत शहर में हुई।
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