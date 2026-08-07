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फर्जी एपीके भेजकर साइबर ठगी में चार गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जामताड़ा
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जामताड़ा पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें गिरोह का मास्टर ट्रेनर शामिल है। पुलिस ने उनके पास से मोबाइल, सिम कार्ड और लैपटॉप बरामद किए हैं। एक सदस्य फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

फर्जी एपीके भेजकर साइबर ठगी में चार गिरफ्तार

जामताड़ा, प्रतिनिधि। जामताड़ा पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करमाटांड़ थाना क्षेत्र के पिंडारी स्थित आंगनबाड़ी केंद्र से साइबर ठगी करने वाले गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में गिरोह का मास्टर ट्रेनर भी शामिल है। पुलिस ने इन सभी के पास से 11 मोबाइल, 20 सिम कार्ड और एक लैपटॉप बरामद किया है। वहीं, गिरोह का एक सदस्य पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

पुलिस कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह के निर्देश पर गुप्त सूचना के आधार पर साइबर डीएसपी अमित कुमार के नेतृत्व में साइबर थाना प्रभारी राजेश कुमार की टीम ने यह कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अरबाज अंसारी (20), शरीफ अंसारी (20), इरफान अंसारी (19) और फरीद अंसारी (19) के रूप में हुई है। फरार आरोपी की पहचान इमरान अंसारी के रूप में हुई है। साइबर थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि आरोपी खुद को कूरियर कंपनी का कस्टमर केयर अधिकारी बताकर लोगों को फोन करते थे। इसके बाद उनके मोबाइल पर फर्जी एपीके फाइल भेजकर उसे इंस्टॉल करने के लिए कहा जाता था। एपीके इंस्टॉल होते ही आरोपियों को मोबाइल में मौजूद गोपनीय जानकारी हासिल हो जाती थी। इसके बाद वे बैंकिंग और अन्य संवेदनशील जानकारी का इस्तेमाल कर साइबर ठगी करते थे।

जांच और कार्यवाही

इस संबंध में साइबर थाना कांड संख्या 49/26 दर्ज किया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), आईटी एक्ट और टेलीकम्युनिकेशन एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में गिरफ्तार शरीफ अंसारी को गिरोह का मास्टर ट्रेनर बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार वह युवकों को साइबर ठगी के अलग-अलग तरीके सिखाता था। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि शरीफ ने अब तक कितने युवकों को साइबर अपराध की ट्रेनिंग दी है और इस गिरोह से कितने लोग जुड़े हैं।

एफएक्यू

जामताड़ा पुलिस ने कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया?
जामताड़ा पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
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