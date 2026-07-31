फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर अभद्र टिप्पणी
नोएडा, रवि प्रकाश सिंह रैकवार । फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर एक व्यक्ति और उसके परिवार के खिलाफ अभद्र
नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर एक व्यक्ति और उसके परिवार के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करने तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में साइबर क्राइम थाने ने मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पीड़ित विकास ने पुलिस को बताया कि कोई अज्ञात व्यक्ति लंबे समय से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर उसे और उसके परिवार को निशाना बना रहा है। आरोपी सोशल मीडिया पर लगातार गालियां देने के साथ ही जान से मारने की धमकी दे रहा है। इतना ही नहीं, पीड़ित और उसकी कंपनी ड्रीम स्टेप्स के नाम से भी आपत्तिजनक टिप्पणियां पोस्ट की जा रही हैं।
शिकायत में तीन इंस्टाग्राम प्रोफाइल के यूआरएल भी पुलिस को उपलब्ध कराए गए हैं। पीड़ित का कहना है कि जिन-जिन तारीखों और समय पर आपत्तिजनक संदेश और टिप्पणियां की गईं, उनके स्क्रीनशॉट भी साक्ष्य के रूप में पुलिस को सौंप दिए गए हैं। साथ ही संबंधित इंस्टाग्राम खातों के यूआरएल भी जांच के लिए उपलब्ध कराए गए हैं।साइबर क्राइम पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस संबंधित इंस्टाग्राम खातों की तकनीकी जांच, आईपी एड्रेस और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के जरिए आरोपी की पहचान करने का प्रयास कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर किसी व्यक्ति को धमकाना, अपमानित करना या उसकी छवि खराब करना दंडनीय अपराध है। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं।
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