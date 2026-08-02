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सचिव की आईडी हैक कर तीन फर्जी जन्म प्रमाणपत्र किए जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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n जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र पोर्टल की आईडी हैक n पासवर्ड बदला, सचिव ने साइबर थाने

सचिव की आईडी हैक कर तीन फर्जी जन्म प्रमाणपत्र किए जारी

n जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र पोर्टल की आईडी हैक n पासवर्ड बदला, सचिव ने साइबर थाने में दी तहरीरछर्रा, संवाददाता। थाना छर्रा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत रसेनी और छौकमा में एक गंभीर साइबर अपराध का मामला सामने आया है। यहाँ तैनात सचिव अजय कुमार संत की जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र पोर्टल की लॉगिन आईडी हैक कर ली गई। साइबर अपराधियों ने आईडी का पासवर्ड भी बदल दिया, जिससे सचिव लॉगिन नहीं कर सके।संदिग्ध गतिविधियों की भनक लगते ही सचिव ने तत्काल एनआईसी अलीगढ़ को सूचना दी, जिसके बाद लखनऊ स्तर से आईडी को ब्लॉक कराया गया। हालांकि, इस दौरान हैकर्स ने मोहम्मद नवाज अली, इरशाद अली और आयशा के नाम से तीन फर्जी जन्म प्रमाणपत्र जारी कर दिए।इस

घटना ने प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है क्योंकि 14 अगस्त 2025 को भी बिजौली ब्लॉक के सचिव नागेंद्र सिंह की आईडी हैक कर फर्जी प्रमाणपत्र जारी किए गए थे। सचिव अजय कुमार ने अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए तहरीर दी है। साइबर क्राइम प्रभारी निक्की शर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है और दोषियों के खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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