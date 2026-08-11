जेम पोर्टल का पासवर्ड लेकर 31.34 लाख की धोखाधड़ी
प्रयागराज में जेम पोर्टल पर कारोबारी से धोखाधड़ी करने वाले आरोपी नीलेश कुमार अहिरवार को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने लॉगिन आईडी और पासवर्ड का दुरुपयोग कर 31.34 लाख रुपये अपने खाते में ट्रांसफर किए। पुलिस ने आरोपी को भोपाल से गिरफ्तार किया है और जांच जारी है।
प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। जेम पोर्टल (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) पर कारोबार के लिए मिली लॉगिन आईडी और पासवर्ड का दुरुपयोग कर 31.34 लाख रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करने के आरोपी को साइबर क्राइम थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पहले कारोबारी का विश्वास जीता और खुद को सरकारी ब्रोकर बताते हुए जेम पोर्टल पर पंजीकृत मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) से ऑथराइजेशन कोड दिलाने का भरोसा दिया था। पुलिस ने भोपाल से आरोपी नीलेश कुमार अहिरवार को गिरफ्तार किया।
अभियुक्त का विवरण
साइबर क्राइम पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी नीलेश कुमार अहिरवार भोपाल मध्य प्रदेश के कमला नगर थाना क्षेत्र के कोटरा सुल्तानाबाद का रहने वाला है। सरायइनायत के एक कारोबारी ने साइबर क्राइम थाने में आरोपी और उसकी एक महिला साथी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। जांच में सामने आया कि आरोपी ने कारोबारी को बताया था कि जेम पोर्टल पर कुछ ऐसी श्रेणियां हैं, जिनमें उत्पाद बेचने के लिए संबंधित ओईएम का ऑथराइजेशन कोड जरूरी होता है। उसने ओईएम से अच्छी पहचान होने और किसी भी ब्रांड के मूल निर्माता से ऑर्डर लेने के लिए ऑथराइजेशन कोड उपलब्ध कराने का दावा किया।
धोखाधड़ी की प्रक्रिया
आरोपी ने जेम पोर्टल की लॉगिन आईडी और पासवर्ड हासिल कर पोर्टल पर दर्ज बेनिफिशियरी बैंक खाते का विवरण बदल दिया और उसकी जगह अपना निजी बैंक खाता जोड़ दिया। इसके बाद जेम के माध्यम से मिलने वाली भुगतान राशि उसके खाते में पहुंच गई। आरोपी ने करीब 31 लाख 34 हजार 612 रुपये अपने खाते में प्राप्त करने के बाद रकम को निकालने के साथ ही करिश्मा अहिरवार समेत दूसरे खातों में भी ट्रांसफर कर दिया। साइबर क्राइम थाना प्रभारी ओम नारायण गौतम ने बताया कि विवेचना में आरोपी द्वारा लॉगिन क्रेडेंशियल का दुरुपयोग कर बैंक खाते में बदलाव करने और रकम अपने खाते में मंगाने के साक्ष्य मिले हैं। उसे गिरफ्तार को कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया है।
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