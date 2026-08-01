साढ़े 15 लाख की ठगी में शामिल साइबर अपराधी गिरफ्तार

साढ़े 15 लाख की ठगी में शामिल साइबर अपराधी गिरफ्तार
आजमगढ़ में साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने 15.5 लाख रुपये की ठगी में लिप्त बदमाश पंकज सिंह को गिरफ्तार किया। उसने लोगों को काम दिलाने का झांसा देकर ठगी की। उसके खिलाफ 13 शिकायतें दर्ज हैं। पुलिस अब उसके गिरोह की तलाश कर रही है।
आजमगढ़, संवाददाता। साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने साढ़े 15 लाख रुपये की ठगी में शामिल शातिर बदमाश को गुरुवार की रात तरवां क्षेत्र के सराय वृंदावन गांव के समीप से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से पुलिस ने मोबाइल और साढ़े तेरह सौ रुपये बरामद किए। गिरफ्तार साइबर अपराधी खुद को नामी कंपनी का कर्मचारी बताता था। लोगों को काम दिलाने का झांसा देकर उसने साढ़े 15 लाख रुपये की साइबर ठगी की घटना को अंजाम दिया है। उसके खिलाफ राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर विभिन्न राज्यों में साइबर क्राइम की 13 शिकायतें दर्ज हैं। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने प्रतिबिंब पोर्टल से मिले एक संदिग्ध मोबाइल नंबर की जांच शुरू की। सीडीआर और समन्वय पोर्टल के विश्लेषण में सामने आया कि इस नंबर और उससे जुड़े आईएमईआई के खिलाफ साइबर ठगी की 13 शिकायतें दर्ज हैं। ये शिकायतें करीब साढ़े 15 लाख रुपये की साइबर ठगी से संबंधित हैं। जांच के दौरान मोबाइल धारक की पहचान पंकज सिंह निवासी ग्राम सराय वृंदावन थाना तरवां के रूप में हुई। साइबर क्राइम थाना के प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह और सब इंस्पेक्टर रजत सिंह ने साइबर अपराधी पंकज सिंह को गुरुवार की रात सराय वृंदावन गांव के समीप से गिरफ्तार कर लिया。
ऐसे देता था साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम
सीओ सदर आस्था जायसवाल ने बताया कि गिरफ्तार साइबर अपराधी सीधे-साधे लोगों को फर्जी कॉल एवं मैसेज कर कई तरीकों से साइबर फ्राड करता था। यह पिछले चार-पांच वर्ष से साइबर धोखाधड़ी के अपराध में लिप्त है। आनलाइन वेबसाइट पर कंस्ट्रक्शन उपकरण उपलब्ध कराने वाले जेसीबी, बुल्डोजर और अन्य निर्माण मशीनों के मालिकों के मोबाइल नंबर जुटाता था। इसके बाद खुद को एल एंड टी कंपनी नवी मुंबई का कर्मचारी बताकर मशीनों को बड़े प्रोजेक्ट में काम दिलाने का झांसा देकर एडवांस या प्रोसेसिंग फीस के नाम पर रुपये ऐंठ लेता था। इतना ही नहीं, आरोपी फर्जी मैसेज भेजकर, सॉफ्टवेयर बेचने के नाम पर और जनसेवा केंद्रों के क्यूआर कोड के जरिए भी ठगी की रकम मंगवाकर नकद निकलवा लेता था।
अब नेटवर्क की तलाश में जुटी पुलिस
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 317(2), 318(4), 319(2) एवं आईटी एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। बरामद मोबाइल और डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है। पुलिस को आशंका है कि इस गिरोह में अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं, जिनकी तलाश की जा रही है।
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