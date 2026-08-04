सहरसा: साइबर अपराध से बचने के लिए व्यक्तिगत दस्तावेज़ नहीं करें साझा

सहरसा, नगर संवाददाता। कोसी डीआईजी डॉ कुमार आशीष ने साइबर अपराध की घटनाओं के बारे में चेतावनी दी है। उन्होंने बताया कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई वैध कानूनी अवधारणा नहीं है और ऐसे फर्जी कॉल से नागरिकों को दूर रहने की सलाह दी। ठग खुद को विभिन्न सरकारी एजेंसियों के अधिकारी बताकर ठगी करते हैं।

सहरसा, नगर संवाददाता। साइइबर अपराध की घटनाओं को लेकर कोसी डीआईजी ने लोगों को सतर्क किया है। कोसी डीआईजी डॉ कुमार आशीष ने बताया कि डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर अपराधियों ने लोगों को ठगी का शिकार बनाने के नए-नए तरीके विकसित किए हैं। इन्हीं में से एक है तथाकथित डिजिटल अरेस्ट है । जबकि भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई कानूनी अवधारणा नहीं है। कोई भी पुलिस अधिकारी, सीबीआई, ईडी, नारकोटिक्स, कस्टम, आरबीआई अथवा अन्य सरकारी एजेंसी किसी व्यक्ति को फोन, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप या अन्य डिजिटल माध्यम से गिरफ्तार नहीं कर सकती। गृह मंत्रालय और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने भी नागरिकों को ऐसे फर्जी कॉल से सावधान रहने की सलाह दी है।

साइबर ठगी के तरीके इस प्रकार की ठगी में साइबर अपराधी स्वयं को पुलिस, सीबीआई, ईडी, कस्टम या साइबर सेल का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल करते हैं। वे दावा करते हैं कि पीड़ित का आधार, मोबाइल नंबर, बैंक खाता या कोई पार्सल किसी अपराध में शामिल है। इसके बाद गिरफ्तारी, बैंक खाते सील करने या कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर पीड़ित को लंबे समय तक वीडियो कॉल पर रोके रखते हैं और जांच या वेरिफिकेशन के नाम पर बैंक खाते में धन स्थानांतरित करने या गोपनीय वित्तीय जानकारी साझा करने का दबाव बनाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया एक सुनियोजित साइबर धोखाधड़ी है।

सावधान रहने के उपाय दस्तावेज़ न करें साझा :किसी भी स्थिति में ओटीपी, बैंक विवरण, यूपीआई पिन, पासवर्ड या व्यक्तिगत दस्तावेज साझा न करें और न ही किसी के कहने पर धनराशि स्थानांतरित करें। कॉल को तुरंत समाप्त करें, उसके स्क्रीनशॉट या अन्य उपलब्ध साक्ष्य सुरक्षित रखें और बिना विलंब राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर सूचना दें या साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। पुलिस और साइबर सेल शिकायत प्राप्त होने पर तकनीकी जांच, बैंक खातों को फ्रीज कराने, डिजिटल साक्ष्य एकत्र करने तथा अपराधियों की पहचान एवं गिरफ्तारी की कार्रवाई करती है। शीघ्र शिकायत करने से ठगी गई राशि की रिकवरी की संभावना भी बढ़ जाती है। सावधान रहें, सतर्क रहें।