ठगी के 11 लाख रुपये वापस कराए
प्रतापगढ़ में साइबर सेल और साइबर थाना पुलिस ने 23 साइबर ठगी मामलों में कार्रवाई करके पीड़ितों को 11 लाख 31 हजार 495.45 रुपये वापस किए। पुलिस ने आम जनता से सावधानी बरतने और सरकारी वेबसाइट से हेल्पलाइन नंबर लेने की अपील की। ठगी की स्थिति में राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करने की सलाह दी गई।
प्रतापगढ़। साइबर सेल और साइबर थाना पुलिस ने साइबर ठगी के 23 मामलों में कार्रवाई करते हुए 11 लाख 31 हजार 495.45 रुपये पीड़ितों को वापस कराए। इसके साथ ही पुलिस ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। गूगल सर्च से कस्टमर केयर के नम्बर लेने की बजाय संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से हेल्पलाइन या अन्य नम्बर लेने की अपील की है। ठगी का शिकार होने पर तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें।
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