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दो दिन में पुलिस ने वापस कराए ठगों से रुपये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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साइबर शातिरों ने शुभम द्विवेदी का क्रेडिट कार्ड से 47,604 रुपये निकाल लिए थे। शिकायत दर्ज करने के दो दिन बाद साइबर सेल ने कार्रवाई करते हुए पैसे वापस कराए। शुभम ने कौशाम्बी पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की।

दो दिन में पुलिस ने वापस कराए ठगों से रुपये

साइबर शातिरों का शिकार हुए व्यक्ति को साइबर सेल ने जांच के बाद दो दिन के भीतर रुपये वापस करा दिए हैं। पीड़ित को जब 47 हजार रुपये खाते में वापस मिले तो उसने राहत की सांस ली। कड़ाधाम क्षेत्र के ग्राम अफजलपुर सातों निवासी शुभम द्विवेदी पुत्र विंदेश्वरी द्विवेदी ने बताया कि 26 जुलाई को साइबर ठगों ने क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का लालच देकर उनके क्रेडिट कार्ड से 47 हजार 604 रुपये निकाल लिए। खाते से रकम निकलने की जानकारी होते ही शुभम ने तत्काल राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद साइबर थाने की पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की।

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साइबर सेल एवं साइबर सेल थाना की टीम ने मामले को गंभीरता से लेते तकनीकी साक्ष्यों और समन्वित प्रयासों के आधार पर संबंधित बैंक एवं भुगतान एजेंसियों से संपर्क स्थापित किया गया। मंगलवार को पुलिस ने पीड़ित के खाते में 47,604 हजार रुपये वापस कराया। धनराशि वापस मिलने के बाद शुभम द्विवेदी ने कौशाम्बी पुलिस की त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया।

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