ऑनलाइन ठगी होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर पर करें कॉल

गाजीपुर, संवाददाता। पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में बुधवार को साइबर जागरूकता सम्बन्धी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें ओसीडब्ल्यूसी (ऑनलाइन क्राइमस अंगेस्ट वोमेन एंड चिल्ड्रेन) के संबंध में जानकारी दी गयी। उन्होने लोगों से ऑनलाइन ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर रिपोर्ट करने के लिए अपील किया। एसपी सिटी डा. राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि इस कार्यक्रम में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले ऑनलाइन अपराधों को रोकने के संबंद्ध में जानकारी दिया। उन्होने बताया कि गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा चलाया जाने वाला एक राष्ट्रीय जागरूकता और क्षमता-वर्धन अभियान है, जिसका मुख्य उद्देश्य और कार्य जागरूकता बढ़ाना, महिलाओं और बच्चों को डिजिटल स्पेस में सुरक्षित रखने तथा ऑनलाइन उत्पीड़न के बारे में शिक्षित करना है।उन्होने