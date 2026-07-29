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ऑनलाइन ठगी होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर पर करें कॉल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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गाजीपुर में पुलिस अधीक्षक ने एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में ऑनलाइन अपराधों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ, के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने नागरिकों को साइबर हेल्पलाइन 1930 पर रिपोर्ट करने की सलाह दी और साइबर सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जागरूक किया।

ऑनलाइन ठगी होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर पर करें कॉल

गाजीपुर, संवाददाता। पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में बुधवार को साइबर जागरूकता सम्बन्धी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें ओसीडब्ल्यूसी (ऑनलाइन क्राइमस अंगेस्ट वोमेन एंड चिल्ड्रेन) के संबंध में जानकारी दी गयी। उन्होने लोगों से ऑनलाइन ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर रिपोर्ट करने के लिए अपील किया। एसपी सिटी डा. राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि इस कार्यक्रम में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले ऑनलाइन अपराधों को रोकने के संबंद्ध में जानकारी दिया। उन्होने बताया कि गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा चलाया जाने वाला एक राष्ट्रीय जागरूकता और क्षमता-वर्धन अभियान है, जिसका मुख्य उद्देश्य और कार्य जागरूकता बढ़ाना, महिलाओं और बच्चों को डिजिटल स्पेस में सुरक्षित रखने तथा ऑनलाइन उत्पीड़न के बारे में शिक्षित करना है।उन्होने

साइबर टीम के प्रभारी व कर्मियों द्वारा सभी थानों से आये पुलिस कर्मियों को साइबर अपराध के मामलों से पेशेवर तरीके से निपटने, नागरिकों को मजबूत पासवर्ड उपयोग करने, संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करें। अपनी निजी जानकारी गोपनीय रखे। साइबर धोखाधड़ी या उत्पीड़न की स्थिति में तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर रिपोर्ट करने के लिए प्रेरित करें।

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