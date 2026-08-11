साइबर अपराध से बचाव को लेकर बच्चों को किया जागरूक

युवा की लीड ------ रहे अलर्ट मध्य विद्यालय पुराना भोजपुर मठिया में साइबर अपराध व साइबर सुरक्षा विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया बीईओ, थानाध्यक्ष व प्रधानाध्यापक ने बच्चों को बचाव के बताए तरीके थोड़ी सी लापरवाही से साइबर अपराधी बैंक खाते को निशाना बना लेंगे डुमरांव, संवाद सूत्र। कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल तकनीक ने जीवन को आसान बनाया है, लेकिन इसके साथ साइबर अपराध का खतरा भी तेजी से बढ़ा है। ऐसे में बच्चों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक करना बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य से मंगलवार को ‘साइबर मंगलवार’ कार्यक्रम के तहत प्रखंड के मध्य विद्यालय पुराना भोजपुर मठिया में साइबर अपराध व साइबर सुरक्षा विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुधांशु कुमार, नया भोजपुर थानाध्यक्ष चंदन कुमार और विद्यालय के प्रधानाध्यापक जितेंद्र कुमार वर्मा ने संयुक्त रूप से बच्चों को साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। इस दौरान बच्चों को बताया गया कि तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के साथ वायरस, एपीके लिंक, हैकिंग, फर्जी कॉल, संदिग्ध मैसेज और ऑनलाइन ठगी जैसी साइबर घटनाएं भी बढ़ी हैं। साइबर अपराधी लोगों को झांसे में लेकर मोबाइल में संदिग्ध एप डाउनलोड कराने या लिंक पर क्लिक कराने के बाद उनके मोबाइल और बैंकिंग संबंधी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसलिए अनजान व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, फाइल या ऐप को डाउनलोड नहीं करने की सलाह दी गई। अधिकारियों ने बताया कि मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। खासकर यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान और राशि के अंतरण ने लोगों के लिए लेन-देन को काफी आसान बना दिया है। हालांकि डिजिटल सुविधा के साथ वित्तीय धोखाधड़ी का खतरा भी बढ़ा है। थोड़ी सी लापरवाही से साइबर अपराधी बैंक खाते या डिजिटल भुगतान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। बच्चों को समझाया गया कि किसी भी व्यक्ति के साथ अपना ओटीपी, यूपीआई पिन, एटीएम पिन, पासवर्ड या बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए।

ध्यान देने योग्य बातें

सोशल मीडिया पर भी अनजान लोगों से सावधान रहने तथा किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी अभिभावकों, शिक्षकों या पुलिस को देने की सलाह दी गई। पुलिस अधिकारी ने बच्चों को बताया कि किसी भी प्रकार की साइबर वित्तीय धोखाधड़ी होने पर तुरंत 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर घटना की पूरी जानकारी पुलिस को दें। समय पर शिकायत मिलने से ठगी की राशि को रोकने और आगे की कार्रवाई में मदद मिल सकती है। --------------- ओटीपी, बैंक डिटेल, एटीएम का पिन व पासवर्ड साझा न करें सुझाव साइबर अपराध से बचाव के लिए छात्राओं को जागरूक किया साइबर ठगी पर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं फोटो संख्या- 05, कैप्सन- मंगलवार को नावानगर कन्या मध्य विद्यालय में छात्रों को साइबर अपराध से बचाव का उपाय बताए थानाध्यक्ष प्रफुल कुमार। नावानगर। सरकार द्वारा प्रायोजित साइबर मंगलवार अभियान के तहत मंगलवार को कन्या मध्य विद्यालय, नावानगर में साइबर अपराध के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नावानगर थानाध्यक्ष प्रफुल कुमार, अपर थानाध्यक्ष मिंटू मिश्रा, एसआई ऋचा शुक्ला ने छात्राओं को साइबर क्राइम के तरीकों और उनसे बचाव के उपायों की विस्तृत जानकारी दी। बताया कि आजकल साइबर ठग ओटीपी मांगने, फर्जी लिंक भेजने, लॉटरी लगने, नौकरी देने और सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों को ठग रहे है। बच्चों को समझाया कि किसी भी अंजान नंबर से आए लिंक पर क्लिक न करें, किसी को भी अपना ओटीपी, बैंक डिटेल, एटीएम का पिन और पासवर्ड साझा न करें। यदि किसी के साथ साइबर ठगी हो जाए तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं या नजदीकी थाना को सूचना दें। विद्यालय के प्रधानाध्यापक लालबहादुर सिंह ने कहा कि आज का युग डिजिटल है। ऐसे में बच्चों का साईबर सुरक्षा के प्रति जागरूक होना बेहद जरूरी है। कहा कि छात्राएं घर जाकर अपने माता-पिता और परिजनों को भी साइबर सुरक्षा के नियमों के बारे में बताएंगे तो साइबर अपराधों पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिक्षक रोहित कुमार, अनुपमा भारती, बबीता राय, पूनम कुमारी सिंह व वकील कुमार थे.