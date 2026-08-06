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सावधानी ही साइबर सुरक्षा की सबसे मजबूत ढाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक के सुरक्षित उपयोग की जानकारी देने की जरूरत , पुलिस दीदी एवं नया सवेरा 3.0 अभियान के तहत जिला पुलिस के सहयोग से बुधवार को मानस इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल में साइबर...

सावधानी ही साइबर सुरक्षा की सबसे मजबूत ढाल

विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक के सुरक्षित उपयोग की जानकारी देने की जरूरत नया सवेरा 3.0 अभियान के तहत साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन जहानाबाद, नगर संवाददाता। पुलिस दीदी एवं नया सवेरा 3.0 अभियान के तहत जिला पुलिस के सहयोग से बुधवार को मानस इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल में साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य

कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि साइबर डीएसपी अंकित कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि आज साइबर अपराधी नई-नई तकनीकों का उपयोग कर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। इसलिए प्रत्येक नागरिक, विशेषकर विद्यार्थियों का जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, फर्जी कॉल, ओटीपी एवं यूपीआई धोखाधड़ी, सोशल मीडिया हैकिंग, डिजिटल अरेस्ट, फर्जी वेबसाइट, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े अपराधों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ बैंक संबंधी जानकारी, ओटीपी या पासवर्ड साझा नहीं करना चाहिए तथा किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने परिवार और समाज को भी साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया।

विद्यार्थियों की भूमिका

मानस इंटरनेशनल एजुकेशनल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. अरुण कुमार सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि आज की शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रह सकती। विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक के साथ-साथ उसके सुरक्षित उपयोग की जानकारी देना भी शैक्षणिक संस्थानों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि विद्यालय का उद्देश्य केवल अच्छे अंक प्राप्त कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे जिम्मेदार, जागरूक और संस्कारी नागरिक तैयार करना है जो समाज के लिए प्रेरणा बनें। विद्यालय के निदेशक निशांत रंजन ने विद्यार्थियों से सोशल मीडिया का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करने, किसी भी प्रकार की संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि की सूचना तुरंत अभिभावकों एवं पुलिस को देने तथा स्वयं भी साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने की अपील की।

कार्यक्रम की विशेषताएँ

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने साइबर सुरक्षा से जुड़े अनेक प्रश्न पूछे, जिनका जिला पुलिस के अधिकारियों ने सरल भाषा एवं व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से समाधान किया। इसके बाद विद्यालय के मेधावी एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को मुख्य अतिथि साइबर डीएसपी द्वारा प्रशस्ति-पत्र एवं स्मृति-चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया गया। उनके साथ महिला थानाध्यक्ष, एससी/एसटी थानाध्यक्ष सहित जिला पुलिस के कई अधिकारी उपस्थित रहे। फोटो- 05 अगस्त जेहाना- 05 कैप्शन- शहर स्थित मानस इंटरनेशनल स्कूल में बुधवार को जागरूकता कार्यक्रम में मौजूद पुलिसकर्मी व बच्चे।

सामान्य प्रश्न

साइबर जागरूकता कार्यक्रम कब आयोजित किया गया?
साइबर जागरूकता कार्यक्रम बुधवार को आयोजित किया गया।
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