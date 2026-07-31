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साइबर अपराध रोकने को छात्रों को किया जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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फोटो नंबर: 14, सेंट पॉल पब्लिक स्कूल में ए आई पर के बढ़ते प्रभाव पर बोलते हुए शिक्षक एवं छात्र।

साइबर अपराध रोकने को छात्रों को किया जागरूक

तेघड़ा, निज प्रतिनिधि। तेजी से बढ़ते साइबर अपराध, सोशल मीडिया के दुरुपयोग, ऑनलाइन ठगी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सेंट पॉल पब्लिक स्कूल में कक्षा 8वीं से 10वीं के विद्यार्थियों के लिए साइबर एवेयरनेस, डिजिटल सेफ्टी एंड उत्तरदायी एआई विषय पर एक विशेष जागरूकता सत्र आयोजित किया गया।

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कार्यक्रम का विवरण

कार्यक्रम के दौरान शशांक शेखर ने विद्यार्थियों को सोशल मीडिया का सुरक्षित एवं जिम्मेदार उपयोग, साइबर ठगी से बचाव, फेक लिंक एवं एपीके फ़ाइलों से सावधानी, ओटीपी व बैंकिंग जानकारी की सुरक्षा, डिजिटल फुटप्रिंट, एआई व डीपफेक के बढ़ते खतरे तथा इंटरनेट के सकारात्मक एवं रचनात्मक उपयोग के बारे में उदाहरणों के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, साइबर अपराध या संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में बिना विलंब राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें तथा समय रहते शिकायत दर्ज कराएं।

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निदेशक की टिप्पणी

निदेशक सुनील कुमार सिंह ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि आज के डिजिटल युग में विद्यार्थियों को केवल तकनीक का उपयोग करना ही नहीं, बल्कि उसका सुरक्षित एवं जिम्मेदार उपयोग करना भी सीखना आवश्यक है। कार्यक्रम को सफल बनाने में संजीत कुमार, भीम कुमार, आशु दुबे, वैद्यनाथ सिंह, पी.के. पवन, गिरिष कुमार आदि मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

साइबर एवेयरनेस सत्र कब आयोजित किया गया था?
साइबर एवेयरनेस सत्र सेंट पॉल पब्लिक स्कूल में आयोजित किया गया था।
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