CWC Meeting Live: कांग्रेस कार्य समिति की बैठक जारी, राहुल गांधी भी पहुंचे

कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में अध्यक्ष पद पर बने रहने के नेताओं के अनुरोध को राहुल गांधी द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद शनिवार को पार्टी के नए अध्यक्ष के चयन को लेकर विस्तृत परामर्श का दौर चला। इसके बाद एक बार फिर सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई जिसमें पार्टी के नए अध्यक्ष को लेकर कोई न कोई निर्णय होने की संभावना है। इस बीच, पार्टी संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी और अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके राहुल गांधी ने नया अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया से खुद को अलग कर लिया था। नए अध्यक्ष को लेकर सुबह हुई सीडब्ल्यूसी बैठक के बाद नेताओं ने पांच अलग-अलग समूहों में मंथन किया। इन समूहों के परामर्श के आधार पर सीडब्ल्यूसी कुछ देर में बैठक कर कोई फैसला करेगी। सीडब्ल्यूसी के नेताओं को पांच अलग अलग समूहों- पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तर क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र- में बांटकर परामर्श बैठकें हुईं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के समूह में अहमद पटेल, अंबिका सोनी, गुलाम नबी आजाद और कई अन्य वरिष्ठ नेता, पूर्वी क्षेत्र के समूह में केसी वेणुगोपाल, कुमारी शैलजा, तरुण गोगोई और कई अन्य वरिष्ठ नेता, उत्तरी क्षेत्र वाले समूह में प्रियंका गांधी, पी चिदंबरम, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कई अन्य वरिष्ठ नेता, पश्चिमी क्षेत्र के समूह में एके एंटनी, गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे और कई अन्य वरिष्ठ नेता तथा दक्षिणी क्षेत्र के समूह में मनमोहन सिंह, अधीर रंजन चौधरी, आनंद शर्मा तथा कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे।

पढ़ें LIVE UPDATES

09: 35 pm - राहुल गांधी कांग्रेस कार्य समिति (CWC) की बैठक में शामिल होने के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) कार्यालय पहुंचे।

#Delhi: Rahul Gandhi arrives for Congress Working Committee (CWC) meeting underway at All India Congress Committee (AICC) office. pic.twitter.com/iZU57sxZLn — ANI (@ANI) August 10, 2019

09: 15 pm - ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) कार्यालय में कांग्रेस कार्य समिति (CWC) की बैठक जारी है।

Delhi: Congress Working Committee (CWC) meeting underway at All India Congress Committee (AICC) office. pic.twitter.com/CxnhE4QvHo — ANI (@ANI) August 10, 2019

08: 36 pm - यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के कार्यालय पहुंची।

#Delhi: UPA Chairperson Sonia Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra arrive at All India Congress Committee (AICC) office for Congress Working Committee (CWC) meeting. pic.twitter.com/iTKsqHtTaP

08: 00PM - विभिन्न राज्यों के पांच अलग-अलग जोनल समूहों के नेताओं के साथ परामर्श समाप्त हो गया है। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों की चर्चा के दौरान पार्टी का नेतृत्व करने के लिए सबसे अनुकूल उम्मीदवार के रूप में राहुल गांधी का ही नाम सामने आया।

07: 55PM - पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस नेता एके एंटनी, मल्लिकार्जुन खड़गे और ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के कार्यालय पहुंचें।