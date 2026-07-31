तीन वर्षीय बच्ची बनी एक दिन के लिए बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष
बाल कल्याण समिति धनबाद ने पहली बार एक तीन वर्षीय बच्ची को एक दिन के लिए अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया। यह बच्ची स्पॉन्सरशिप योजना की लाभार्थी है। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के अधिकारों और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसके अलावा, समिति ने लोगों को जरूरतमंद बच्चों के लिए योजनाओं से परिचित कराया।
बाल संरक्षण और बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अनूठी पहल करते हुए बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) धनबाद ने गुरुवार को पहली बार तीन वर्षीय बच्ची को एक दिन के लिए समिति की अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया। यह बच्ची स्पॉन्सरशिप योजना की लाभार्थी है, जिसके पिता का निधन हो चुका है। गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान बच्ची को स्पॉन्सरशिप योजना के तहत लाभान्वित किया गया। इसके बाद प्रतीकात्मक रूप से उसे बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाकर उसे बच्चों के अधिकारों और संरक्षण से जुड़ी प्रक्रियाओं से परिचित कराया गया।बाल
कल्याण समिति के सदस्य ममता अरोड़ा ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य समाज में यह संदेश देना है कि प्रत्येक बच्चे को सम्मान, सुरक्षा और आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। साथ ही जरूरतमंद बच्चों के लिए संचालित स्पॉन्सरशिप योजना के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना भी इसका मकसद है। समिति ने बताया कि धनबाद में इस तरह की पहल पहली बार की गई है। कार्यक्रम के दौरान बच्ची के परिजनों को योजना की जानकारी दी गई तथा उसके बेहतर भविष्य के लिए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया गया। इस मौके पर सीडब्ल्यूसी की सदस्य ममता अरोड़ा, नीतू सिन्हा, संध्या सिन्हा और गैर संस्थागत संरक्षण पदाधिकारी आनंद कुमार उपस्थित थे।
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