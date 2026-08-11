एसपीएम कॉलेज में बीए, बीएससी, बीकॉम का कटऑफ जारी
फाफामऊ स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय में बीए, बीएससी, बीकॉम पहले वर्ष में प्रवेश के लिए कटऑफ अंक मंगवार को जारी किए गए। बीए में सामान्य वर्ग के लिए 150, बीएससी गणित में 200 और बायो में 250 अंक आवश्यक है। बीकॉम में सामान्य वर्ग के लिए 150 अंक चाहिए।
फाफामऊ स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय में बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए मंगवार को कटऑफ जारी किया गया। बीए में सामान्य वर्ग 150, ओबीसी 50, एससी-एसटी समस्त, बीएससी गणित में सामान्य वर्ग 200, ओबीसी 150, एससी-एसटी समस्त, बीएससी बायो में सामान्य वर्ग 250, ओबीसी 150, एससी-एसटी समस्त, बीकॉम में सामान्य वर्ग 150, ओबीसी 50, एससी-एसटी समस्त अंक पाने वाले प्रवेश पा सकेंगे। यह जानकारी प्रधानाचार्य शुभा श्रीवास्तव ने दी है।
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