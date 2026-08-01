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ब्लैक बेल्ट उत्तीर्ण ताइक्वांडो खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट देकर उनका हौसला

By Hindustan | Bureau
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ब्लैक बेल्ट उत्तीर्ण ताइक्वांडो खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट देकर उनका हौसला ब्लैक बेल्ट उत्तीर्ण ताइक्वांडो खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट देकर उनका हौसला ब्लै

ब्लैक बेल्ट उत्तीर्ण ताइक्वांडो खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट देकर उनका हौसला

कटिहार। खेल भवन, कटिहार में 'कटिहार ताइक्वांडो एसोसिएशन (रजिस्टर्ड)' की ओर से 6 ब्लैक बेल्ट टेस्ट उत्तीर्ण ताइक्वांडो खिलाड़ियों को दक्षिण कोरिया से भेजे गए ब्लैक बेल्ट सर्टिफिकेट और आई कार्ड दे कर उन्हें सम्मानित किया गया। कटिहार ताइक्वांडो एसोसिएशन (रजि.) के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह (ब्लैक बेल्ट 5वीं डान, सह अंतर्राष्ट्रीय रेफरी) ने सभी ब्लैक बेल्ट उत्तीर्ण ताइक्वांडो खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट देकर उनका हौसला अफजाई किया। मनोज कुमार सिंह ने बताया कि ताइक्वांडो का यह ब्लैक बेल्ट सर्टिफिकेट (कुकीवाॅन द. कोरिया) धारी ओलंपिक खेलों में एशियाई चैंपियनशिप में कॉमनवेल्थ गेम्स में एवं भारत सरकार के राष्ट्रीय खेलों में नियमानुसार भाग लेने के लिए अधिकृत होते हैं।

ब्लैक बेल्ट प्राप्त करने वालों के नाम क्रमशः ब्यूटी रानी, बाबुल कुमार, दिव्यम कुमार, सचिन कुमार सिंह, हीरा कुमार, सभी कटिहार एवं प्रियंका दास (किशनगंज) हैं। कटिहार ताइक्वांडो एसोसिएशन के महासचिव शैलेंद्र सिंह उपाध्यक्ष अखिलेश कुमार श्रीवास्तव कोषाध्यक्ष उदय कुमार सिंह संघ के शिव शंकर झा, कुमार गौरव, ललन कुमार, अविनाश कुमार साहनी, विकास कुमार सिंघम, सिमरन कुमारी, शिखा कुमारी, आकाश कुमार, मोहम्मद मकसूद आलम, नितिन कुमार भारती, उद्भव कृष्णा, मोहम्मद अरमान, प्रिंस राज, सानिया कुमारी, राज आर्यन, खुशबू कुमारी, एवं संघ के अन्य सदस्यों ने हार्दिक बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी हैं।

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