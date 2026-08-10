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आईजीआई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया कोकीन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता इंदिरा गांधी

आईजीआई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया कोकीन

नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाताइंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर सीमा शुल्क विभाग के एयर इंटेलिजेंस यूनिट (एआईयू) ने इथियोपिया से दिल्ली पहुंचे एक यात्री के सामान से करीब 788.5 ग्राम कोकीन बरामद की है। यात्री यह मादक पदार्थ रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुओं और ब्रीफकेस के हैंडल की रॉड में छिपाकर लाया था।सीमा शुल्क विभाग के अनुसार, 9 अगस्त की रात एआईयू-सी को विशेष खुफिया सूचना मिली थी। इसके आधार पर एडिस अबाबा से इथियोपियन एयरलाइंस की उड़ान संख्या ईटी-688 से पहुंचे एक पुरुष यात्री को ग्रीन चैनल पार करने के बाद रोका गया। उसके सामान की एक्स-रे जांच में संदिग्ध तस्वीरें दिखाई दीं।इसके

बाद अधिकारियों ने सामान की विस्तृत तलाशी ली। जांच के दौरान अलग-अलग रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुओं और ब्रीफकेस के हैंडल की रॉड के भीतर छिपाकर रखी गई करीब 788.5 ग्राम कोकीन बरामद हुई। सीमा शुल्क अधिकारियों ने बरामद मादक पदार्थ को जब्त कर लिया है। मामले में आगे की जांच की जा रही है।

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