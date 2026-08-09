सोनौली सीमा पर 13.62 टन धातु राख नियारा बरामद, दो गिरफ्तार
-कस्टम और एसएसबी की संयुक्त टीम ने डीसीएम को घेरकर पकड़ा, नेपाल से चोरी छिपे लाया जा रहा थाइंडो-नेपाल सीमा सोनौली में कस्टम और एसएसबी की संयुक्त टीम न
सोनौली, हिन्दुस्तान संवाद। इंडो-नेपाल सीमा सोनौली में कस्टम और एसएसबी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नेपाल से तस्करी कर लाया जा रहा 13.62 टन धातु राख नियारा बरामद किया। टीम ने डीसीएम में सवार दो लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।कस्टम अधिकारियों को सूचना मिली थी कि डीसीएम से नेपाल के बेलहिया से सोनौली होते हुए धातु राख बखिरा संतकबीरनगर ले जाई जा रही है। सूचना के बाद कस्टम अधिकारियों ने एसएसबी सोनौली के जवानों के साथ संयुक्त टीम बनाई, जिसमें एसएसबी इंसपेक्टर विशाल कुमार, मुकेश कुमार, उप निरीक्षक, विजय बहादुर यादव, हवलदार, रामसमुझ गौड एवं सुख सागर पटेल शामिल रहे।
टीम ने सीमा चौकी के साथ सीमा शुल्क बैरियर के पास निगरानी शुरू कर दी। इसी बीच नेपाल की ओर से एक डीसीएम आती दिखी। टीम ने घेराबंदी कर डीसीएम को रोक लिया। वाहन में चालक समेत दो लोग सवार थे। तलाशी के दौरान डीसीएम में बोरियों में राख जैसी सामग्री मिली। पूछताछ में पकड़े गए लोगों ने अपना नाम शरीफ अहमद निवासी बखिरा संतकबीरनगर और मोहम्मद कामरान निवासी बहराइच बताया।
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