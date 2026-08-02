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पूर्व पत्नी पर दो बेटियों को अगवा करने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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बल्लभगढ़, अशोक जैन। न्यायालय से कस्टडी मिलने के बावजूद दो नाबालिग बेटियों को आधी

पूर्व पत्नी पर दो बेटियों को अगवा करने का आरोप

बल्लभगढ़, अशोक जैन। न्यायालय से कस्टडी मिलने के बावजूद दो नाबालिग बेटियों को आधी रात घर से ले जाने, उन्हें बंधक बनाकर रखने, संपत्ति की मांग करने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है।

पिता की शिकायत

पीड़ित पति ने थाना छायंसा पुलिस को शिकायत देकर अपनी पूर्व पत्नी और अन्य लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई तथा दोनों बच्चियों को न्यायालय के आदेश के अनुसार वापस दिलाने की मांग की है।

शादी और तलाक

ओमवृत ने थाना छायंसा में दी शिकायत में बताया कि उनकी शादी 9 जुलाई 2008 को सुदेश के साथ हुई थी। दोनों की दो बेटियां हैं। एक कि उम्र 16 साल और दूसरी की उम्र 13 साल है। पारिवारिक विवाद के चलते 7 फरवरी 2019 को परिवार न्यायालय से आपसी सहमति से तलाक हो गया था। न्यायालय ने दोनों नाबालिग बेटियों की कस्टडी पिता ओमवृत को सौंपी थी, जबकि मां को केवल पिता की सहमति से गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों से मिलने की अनुमति दी गई थी।

साज़िश का आरोप

शिकायत के अनुसार 18 मार्च 2020 को सुदेश दो अन्य लोगों के साथ मिलकर छोटी बेटी पूर्णिमा को स्कूल परीक्षा देने जाते समय जबरन कार में बैठाकर ले गई थी। इसके तीन दिन बाद 21 मार्च 2020 को बड़ी बेटी मानवी को उसके गुरुकुल से अपने साथ ले जाया गया। आरोप है कि बाद में बच्चियों को बहला-फुसलाकर और डरा-धमकाकर पिता और परिवार के खिलाफ थाना सदर बल्लभगढ़ में मामला दर्ज कराया गया, जो पुलिस जांच में झूठा पाए जाने के बाद रद्द कर दिया गया।

उच्च न्यायालय का आदेश

ओमवृत ने शिकायत में कहा कि इसके बाद उन्होंने पुलिस और उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सितंबर 2022 में परिवार न्यायालय ने दोनों बेटियों को दोबारा उनके सुपुर्द कर दिया था और मां को भविष्य में ऐसा नहीं करने की चेतावनी भी दी थी।

सामान्य प्रश्न

क्या बेटियों की कस्टडी पिता को मिली थी?
हाँ, न्यायालय ने दोनों नाबालिग बेटियों की कस्टडी पिता ओमवृत को सौंपी थी।
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