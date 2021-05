सरकार से भिड़ने का मन बना चुका है ट्विटर, इंडिया चीफ के इस ट्वीट के क्या हैं मायने?

केंद्र सरकार के नए आईटी नियमों को ट्विटर के अलावा सभी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों ने स्वीकार कर लिया है। ऐसा लग रहा है कि फिलहाल यह तकरार थमने नहीं वाली और इस बीच ट्विटर इंडिया के प्रमुख के एक ट्वीट ने इस आशंका को और बल दिया है।दरअसल, ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी ने शुक्रवार को एक स्लोगन ट्वीट किया। अंग्रेजी में लिखे इस स्लोगन का अर्थ है, 'यह मुश्किल होने वाला है लेकिन मुश्किल का मतलब असंभव नहीं है।' अब उनके इस पोस्ट को ट्विटर और भारत सरकार के बीच जारी टकराव की स्थिति से जोड़कर देखा जा रहा है।

दिल्ली पुलिस ने बीते गुरुवार कंटेंट फिल्टरिंग को लेकर मनीष माहेश्वरी से सवाल किए थे। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि माहेश्वरी सवालों से बच रहे हैं। माहेश्वरी ने कथित तौर पर पुलिस से यह कहा था कि वह सिर्फ सेल्स हेड हैं और कंटेंट से जुड़े ऑपरेशंस में उनकी कोई भूमिका नहीं है।

हालांकि, अपने ट्वीट के कुछ ही घंटो बाद माहेश्वरी ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, 'मेरा मतलब था इंटरनेट के बिना वीकेंड कैसे बिताया जाएगा। मेरे घर का ब्रॉडबैंड ठप हो गया है। नेटफ्लिक्स इंडिया कोई और विकल्प है क्या?'

I meant spending the weekend without the internet. My home broadband is down. Any other option @NetflixIndia ? https://t.co/7BPjBShaN7