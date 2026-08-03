संसद प्रकरण में संत समाज ने 'सनातन शंखनाद' का किया ऐलान

वाराणसी, हिटी। अखिल भारतीय संत समिति की राष्ट्रीय महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती की अध्यक्षता में रविवार को हुई बैठक में सनातन धर्म और साधु-संत समाज के विरूद्ध कथित षड्यंत्रों का कड़ा प्रतिकार करने की घोषणा हुई। इसके तहत में आगामी 2 से 5 नवंबर तक ‘संस्कृति संसद’ का आयोजन होगा। इसकी शुरुआत 2 नवंबर को राम मंदिर आंदोलन में वीरगति प्राप्त कारसेवकों की स्मृति में रुद्राभिषेक के साथ होगी। संस्कृति संसद में देश की विभिन्न परंपराओं से जुड़े तीन हजार से अधिक संत भाग लेंगे। छोटीगैबी स्थित आश्रम में हुई बैठक के बाद स्वामी जितेंद्रानंद ने प्रेसवार्ता में कहा कि सनातन विरोधी गतिविधियों को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजनीति में बार-बार साधु-संतों और भगवा वस्त्रों को निशाना बनाया जा रहा है। रावण ने भी सीताहरण के लिए साधुवेश धारण किया था। उसका परिणाम उसके पूरे वंश के विनाश के रूप में सामने आया। आज जो लोग संतों के स्वरूप का उपहास कर रहे हैं, वे अपने राजनीतिक भविष्य को संकट में डाल रहे हैं।