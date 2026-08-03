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संसद प्रकरण में संत समाज ने 'सनातन शंखनाद' का किया ऐलान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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अखिल भारतीय संत समिति की बैठक में सनातन धर्म और साधु-संतों के खिलाफ षड्यंत्रों की कड़ी निंदा की गई। ‘संस्कृति संसद’ 2 से 5 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। स्वामी जितेंद्रानंद ने कहा कि साधु-संतों को निशाना बनाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संत समाज पुलिस कार्रवाई न होने पर सुप्रीम कोर्ट जाएगा।

संसद प्रकरण में संत समाज ने 'सनातन शंखनाद' का किया ऐलान

वाराणसी, हिटी। अखिल भारतीय संत समिति की राष्ट्रीय महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती की अध्यक्षता में रविवार को हुई बैठक में सनातन धर्म और साधु-संत समाज के विरूद्ध कथित षड्यंत्रों का कड़ा प्रतिकार करने की घोषणा हुई। इसके तहत में आगामी 2 से 5 नवंबर तक ‘संस्कृति संसद’ का आयोजन होगा। इसकी शुरुआत 2 नवंबर को राम मंदिर आंदोलन में वीरगति प्राप्त कारसेवकों की स्मृति में रुद्राभिषेक के साथ होगी। संस्कृति संसद में देश की विभिन्न परंपराओं से जुड़े तीन हजार से अधिक संत भाग लेंगे। छोटीगैबी स्थित आश्रम में हुई बैठक के बाद स्वामी जितेंद्रानंद ने प्रेसवार्ता में कहा कि सनातन विरोधी गतिविधियों को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजनीति में बार-बार साधु-संतों और भगवा वस्त्रों को निशाना बनाया जा रहा है। रावण ने भी सीताहरण के लिए साधुवेश धारण किया था। उसका परिणाम उसके पूरे वंश के विनाश के रूप में सामने आया। आज जो लोग संतों के स्वरूप का उपहास कर रहे हैं, वे अपने राजनीतिक भविष्य को संकट में डाल रहे हैं।

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पातालपुरी मठ के प्रदर्शन

पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर जगद्गुरु बालक देवाचार्य ने संसद परिसर में प्रदर्शन को भगवान श्रीराम और सनातन धर्म का अपमान बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पुलिस शीघ्र कार्रवाई नहीं करती है तो संत समाज इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगा। ।

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संत समाज का समर्थन

काशी विद्वत् परिषद के महामंत्री प्रो. राम नारायण द्विवेदी तथा विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री अशोक तिवारी ने भी अभियान के प्रति समर्थन व्यक्त किया। बैठक में उत्तराखंड से महामंडलेश्वर अरुण दास, मध्य प्रदेश से महंत हनुमान दास, छत्तीसगढ़ से स्वामी राधेश्याम दास, उत्तर प्रदेश से स्वामी रामानंद तीर्थ, गोवा से स्वामी हर्षिद्धानंद सरस्वती, महाराष्ट्र के स्वामी भारतानंद, बिहार से स्वामी रणजीतेशानंद, ओडिशा से स्वामी सच्चिदानंद दास तथा पश्चिम बंगाल से ब्रह्म विद्यानंद सहित दक्षिण भारत के प्रतिनिधि शामिल रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

संस्कृति संसद का आयोजन कब होगा?
संस्कृति संसद का आयोजन 2 से 5 नवंबर तक होगा।
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