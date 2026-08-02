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बच्चों ने दिया विविधता में एकता का संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी स्थित पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय में 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' कार्यक्रम का समापन हुआ। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने विविधता में एकता का संदेश दिया। 230 छात्र-छात्राओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। प्राचार्य डॉ. अरुण कुमार सिंह ने ऐसे कार्यक्रमों को राष्ट्रीय एकता और नेतृत्व क्षमता के विकास का माध्यम बताया।

बच्चों ने दिया विविधता में एकता का संदेश

वाराणसी, संवाददाता। बरेका स्थित पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय (केवि) में शनिवार को क्लस्टर स्तरीय ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस दौरान समारोह में बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने विविधता में एकता का संदेश दिया। सांस्कृतिक आयोजन में बीएचयू, 39-जीटीसी, पीडीडीयू नगर, चोपन और रिहंदनगर केंद्रीय विद्यालय के 230 छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। समापन समारोह में समूह नृत्य, स्किट (नाट्य प्रस्तुति), थिएटर, समूह गान और वाद्य संगीत (इंस्ट्रूमेंटल) प्रतियोगिता हुई। प्राचार्य डॉ. अरुण कुमार सिंह ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता की भावना विकसित करने के सशक्त माध्यम हैं।

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एलबी महतो, मधुरेंद्र मिश्र, मनोज कुमार, हरिशंकर, लोकेंद्र प्रताप, राकेश कुमार द्विवेदी, प्रजापति, बृजेश कुमार चौरसिया, अनन्य श्रीवास्तव, रूपा जायसवाल, पल्लवी ठाकुर, चेत प्रकाश, रविशंकर सिंह, हरिशंकर मौजूद रहे।

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