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विवाह और अनुष्ठानों में औपचारिकता और शॉर्टकट चिंतनीय: अम्बरीष सिंह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लोहरदगा
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लोहरदगा में आयोजित विश्व हिंदू परिषद की कार्यसमिति बैठक में अम्बरीश सिंह ने कहा कि युवाओं को अपनी संस्कृति और परंपराओं के अनुरूप आचार-व्यवहार करना होगा। उन्होंने कहा कि परिवार के बड़े-बुजुर्गों को भी संस्कार विकसित करने में युवाओं की मदद करनी चाहिए। गौ संरक्षण पर भी विशेष जोर दिया गया।

विवाह और अनुष्ठानों में औपचारिकता और शॉर्टकट चिंतनीय: अम्बरीष सिंह

लोहरदगा, संवाददाता ।सनातनी युवा वर्ग को अपनी संस्कृति, परंपरा, सभ्यता और संस्कार के अनुरूप आचार- व्यवहार करना होगा। इसमें युवक-युवतियों दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उक्त बातें झारखंड के लोहरदगा में आयोजित प्रांतीय विश्व हिंदू परिषद के दो दिनी कार्यसमिति की बैठक के समापन सत्र को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करते हुए विहिप के केंद्रीय मंत्री अम्बरीश सिंह ने कही। सोमवार को भी कार्यसमिति की बैठक में झारखंड के सभी 24 जिलों से 250 पुरुष और 50 से अधिक महिला अधिकारियों ने भाग लिया। इसके अलावा समापन सत्र में शहर के गणमान्य लोग भी मौजूद थे।

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समाज का कर्तव्य

गौ संरक्षण पर भी विशेष बल देते हुए कहा कि गौ माता सनातन धर्म की महत्वपूर्ण पहचान हैं। केवल गो-हत्या रोकना ही नहीं, बल्कि गौ संरक्षण के लिए भी समाज को सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिए।

häufige Fragen

विश्व हिंदू परिषद की बैठक कब आयोजित की गई?
बैठक झारखंड के लोहरदगा में आयोजित की गई।
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