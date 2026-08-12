हर घर तिरंगा अभियान के लिए बरेली को मिले दस लाख रुपए
बरेली में 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत 9 से 17 अगस्त के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके लिए शासन ने बरेली को 10 लाख रुपये की धनराशि मंजूर की है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को कुल 4.60 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। कार्यक्रमों का आयोजन जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद द्वारा किया जाएगा।
बरेली। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बरेली में भी विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के लिए शासन ने बरेली को 10 लाख रुपये की धनराशि मंजूर की है। प्रदेश के 17 बड़े जिलों को 10-10 लाख और अन्य 58 जिलों को पांच-पांच लाख रुपये दिए गए हैं। इस तरह प्रदेश के सभी जिलों के लिए कुल 4.60 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। शासन के निर्देश के अनुसार 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान को उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
बरेली में भी इसी के तहत कार्यक्रम होंगे। इन कार्यक्रमों के आयोजन की जिम्मेदारी जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के माध्यम से निभाई जाएगी।बरेली समेत इन 17 जिलों को 10 लाख: बरेली, लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, गाजियाबाद, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा-वृंदावन, शाहजहांपुर, झांसी और सहारनपुर।
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