एक्सआईटीई कॉलेज में मनाया गया आदिवासी दिवस
गम्हरिया के एक्सआईटीई कॉलेज में आदिवासी दिवस पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्य फादर फ्रांसिस ने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। विद्यार्थियों ने आदिवासी संस्कृति के गीत-नृत्य प्रस्तुत किए, और भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर भाषण दिया। यह कार्यक्रम आदिवासी समुदाय की परंपरा और मूल्यों को समझने का अवसर प्रदान करता है।
गम्हरिया। एक्सआईटीई कॉलेज में आदिवासी दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्राचार्य फादर फ्रांसिस ने दीप प्रज्वलित कर की। इस दौरान विद्यार्थियों ने पारंपरिक गीत-नृत्य प्रस्तुत कर आदिवासी संस्कृति की समृद्ध विरासत को जीवंत किया। भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, संघर्ष और विरासत पर भाषण के साथ आदिवासी कहानियों का भी प्रस्तुतिकरण किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को आदिवासी समुदाय की परंपरा, इतिहास और मूल्यों को समझने का अवसर मिला। समारोह का समापन सांस्कृतिक गौरव, समावेशिता और आदिवासी विरासत के संरक्षण के संदेश के साथ हुआ। मौके पर प्रो. निशीथ, डॉ. संचिता, प्रो. झांसी रानी, प्रो. रितिका, प्रो. अमित, प्रो. स्वाति व प्रो. निधि, प्रो नवीन समेत अन्य मौजूद थे।
कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रो. नवीन का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
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