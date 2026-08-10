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बीआईटी सिंदरी में आदिवासी दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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बीआईटी सिंदरी में आदिवासी दिवस पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। छात्रों ने आदिवासी समुदायों की संस्कृति और परंपराओं को साझा किया। इस कार्यक्रम में संस्थान के निदेशक और कई शिक्षकों ने भाग लिया। आयोजन का उद्देश्य छात्रों में आदिवासी विरासत के प्रति सम्मान और संरक्षण की भावना जगाना था।

बीआईटी सिंदरी में आदिवासी दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित

सिंदरी, प्रतिनिधि। बीआईटी सिंदरी में आदिवासी दिवस के अवसर पर रविवार को कल्चरल सोसाइटी की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम और माल्यार्पण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संस्थान परिसर में स्थापित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई। इस अवसर पर छात्रों ने विभिन्न आदिवासी समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और पहचान पर प्रकाश डाला।समारोह में मुख्य रूप से संस्थान के निदेशक डॉ. पंकज राय, प्रो. घनश्याम और डॉ. आरके वर्मा मौजूद थे। कल्चरल सोसाइटी के डॉ. अजय उरांव व अन्य शिक्षकों ने भगवान बिरसा मुंडा की विरासत को बढ़ावा देने के लिए सोसाइटी के प्रयासों की सराहना की।

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इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य छात्रों को अपनी संस्कृति के सम्मान के लिए एक मंच पर लाना और उन्हें आदिवासी विरासत के संरक्षण के लिए प्रेरित करना था।

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