नवप्रवेशित विद्यार्थियों को दी एनईपी और एंटी रैगिंग नियमों की जानकारी
शहीद खेमचंद्र डौर्बी राजकीय महाविद्यालय बेतालघाट में नवप्रवेशित छात्र-छात्राओं के लिए दीक्षारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय की कार्यप्रणाली, नई शिक्षा नीति और एंटी रैगिंग नियमों की जानकारी दी गई। प्राचार्य डॉ. सुनील कुमार मौर्य ने विद्यार्थियों को शिक्षा के महत्व पर जोर दिया।
गरमपानी, संवाददाता। शहीद खेमचंद्र डौर्बी राजकीय महाविद्यालय बेतालघाट में शनिवार को सांस्कृतिक परिषद एवं एंटी रैगिंग प्रकोष्ठ की ओर से नवप्रवेशित छात्र-छात्राओं के लिए दीक्षारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को महाविद्यालय की कार्यप्रणाली, नई शिक्षा नीति, एंटी रैगिंग नियमों और विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी दी गई।कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रभारी प्राचार्य डॉ. सुनील कुमार मौर्य ने कहा कि छात्र जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य शिक्षा प्राप्त करना है। उन्होंने विद्यार्थियों से समय का सदुपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने महाविद्यालय के नियमों एवं अनुशासन की जानकारी भी दी। विशिष्ट अतिथि डॉ. दीप रिखाड़ी ने छात्र-छात्राओं को श्रोता, सरोता और सोता के उदाहरण के माध्यम से एकाग्र होकर सीखने की प्रेरणा दी।
उन्होंने कहा कि एक अच्छा श्रोता ही जीवन की चुनौतियों को समझकर अपने लक्ष्य की ओर सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकता है। पूर्व छात्र सचिव एवं पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष तारा सिंह भंडारी ने महाविद्यालय के विकास में क्षेत्रवासियों के योगदान की जानकारी देते हुए छात्र-छात्राओं को छात्रसंघ चुनाव, ओपन यूनिवर्सिटी व नियमित उपस्थिति के महत्व से अवगत कराया। एंटी रैगिंग प्रकोष्ठ की संयोजक एवं प्रवेश प्रभारी डॉ. ईप्सिता सिंह ने एंटी रैगिंग संबंधी नियमों तथा नई शिक्षा नीति की विस्तृत जानकारी दी। संचालन डॉ. निर्मला ने किया। यहां डॉ. तरुण कुमार आर्य, ममता पांडे, संतोष कुमार भारती आदि मौजूद रहे।
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