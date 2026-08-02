गीता व नाट्यशास्त्र मानवता के शाश्वत सांस्कृतिक पथप्रदर्शक : डॉ संध्या

रांची, विशेष संवाददाता। संगीत नाटक अकादमी और रांची विश्वविद्यालय द्वारा कला संवाद-15 में भगवद्गीता व नाट्यशास्त्र पर राष्ट्रीय गोष्ठी हुई। विद्वानों और कलाकारों ने इन ग्रंथों के मानवता के लिए महत्व को बताया। शाम को युवा कलोत्सव में युवा कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मनोरंजन किया।

रांची, विशेष संवाददाता। संगीत नाटक अकादमी दिल्ली व रांची विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कला संवाद-15 के तहत शनिवार को विश्वविद्यालय में भगवद्गीता व नाट्यशास्त्र: मानवता की सांस्कृतिक धरोहर विषय पर राष्ट्रीय गोष्ठी हुई। इसमें देश से आए विद्वानों, कलाकारों, शोधार्थियों व छात्रों ने भाग लिया। मौके पर संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष डॉ संध्या पुरेचा ने कहा कि भगवद्गीता व नाट्यशास्त्र सिर्फ प्राचीन ग्रंथ नहीं, बल्कि मानवता के शाश्वत सांस्कृतिक मार्गदर्शक हैं।

युवा कलोत्सव उन्होंने कहा कि ये दोनों ग्रंथ मनुष्य को कर्तव्यबोध, संवेदनशीलता, सौंदर्यबोध, आत्मानुशासन और लोककल्याण की प्रेरणा देते हैं। वहीं, अनिल झा ने कहा कि श्रीमद्भगवद्गीता का निष्काम कर्म, समत्व व सार्वभौमिक मानवता का संदेश आज के समाज के लिए पहले से कहीं अधिक उपयोगी है। डॉ नीलिमा पाठक ने नाट्यशास्त्र को मानवीय भावनाओं, सामाजिक चेतना और सौंदर्यशास्त्र का वैज्ञानिक ग्रंथ बताते हुए कहा कि गीता और नाट्यशास्त्र दोनों ही मनुष्य के आंतरिक विकास के साथ-साथ समरस समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वहीं, प्रो सुनिरा कासलीवाल ने नाट्यशास्त्र में वर्णित वाद्य-विधान और भारतीय संगीत परंपरा पर कहा कि भरतमुनि का प्रतिपादित वैज्ञानिक दृष्टिकोण आज भी भारतीय संगीत व रंगमंच की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि भारतीय कलाएं सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि संस्कृति, दर्शन और सामाजिक चेतना की वाहक हैं। आयोजन का समापन उन्होंने कहा कि ये दोनों ग्रंथ मनुष्य को कर्तव्यबोध, संवेदनशीलता, सौंदर्यबोध, आत्मानुशासन और लोककल्याण की प्रेरणा देते हैं। वहीं, अनिल झा ने कहा कि श्रीमद्भगवद्गीता का निष्काम कर्म, समत्व व सार्वभौमिक मानवता का संदेश आज के समाज के लिए पहले से कहीं अधिक उपयोगी है। डॉ नीलिमा पाठक ने नाट्यशास्त्र को मानवीय भावनाओं, सामाजिक चेतना और सौंदर्यशास्त्र का वैज्ञानिक ग्रंथ बताते हुए कहा कि गीता और नाट्यशास्त्र दोनों ही मनुष्य के आंतरिक विकास के साथ-साथ समरस समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वहीं, प्रो सुनिरा कासलीवाल ने नाट्यशास्त्र में वर्णित वाद्य-विधान और भारतीय संगीत परंपरा पर कहा कि भरतमुनि का प्रतिपादित वैज्ञानिक दृष्टिकोण आज भी भारतीय संगीत व रंगमंच की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि भारतीय कलाएं सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि संस्कृति, दर्शन और सामाजिक चेतना की वाहक हैं।

शाम को आरयू के आर्यभट्ट सभागार में युवा कलोत्सव शुरू हुआ। इसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि संगीत नाटक अकादमी भारतीय कला और संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन व युवा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने का सराहनीय कार्य कर रही है। मौके पर संजय चौधरी लिखित पुस्तक छऊ नृत्य: विन्यास व वितान का लोकार्पण किया गया।

युवाओं की कला देखकर मंत्रमुग्ध हुए दर्शक

युवा कलोत्सव के अंतर्गत आयोजित सांस्कृतिक संध्या में देश भर से आए युवा कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। प्रज्ञा सामल ने ओडिसी नृत्य की मनोहारी प्रस्तुति देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आस्था दुबे (चतरा, झारखंड) ने शास्त्रीय नृत्य की भावपूर्ण अभिव्यक्ति से खूब सराहना बटोरी, जबकि गार्गी मलकानी (रांची) ने कथक की आकर्षक प्रस्तुति से अपनी प्रतिभा का प्रभाव छोड़ा। सिमडेगा के लोक कलाकारों ने पारंपरिक लोकवाद्यों की सुमधुर प्रस्तुति के माध्यम से झारखंड की समृद्ध लोक-सांस्कृतिक विरासत का जीवंत परिचय कराया। कार्यक्रम का समापन मां दुर्गा छऊ नाच, पुरुलिया की रोमांचकारी और ऊर्जावान छऊ नृत्य प्रस्तुति के साथ हुआ।