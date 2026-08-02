सेंट आरवी कॉन्वेंट स्कूल में आयोजित हुआ शिवरात्रि महोत्सव
बड़ौत के सेंटआरवी कॉन्वेंट स्कूल में महाशिवरात्रि महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती की जीवन पर आधारित प्रस्तुतियां शामिल थीं। प्रधानाचार्य ने भक्तिभाव और भारतीय संस्कृति की महत्ता पर जोर दिया।
बड़ौत। सेंटआरवी कॉन्वेंट स्कूल में महाशिवरात्रि महोत्सव अत्यंत हर्षोल्लास, श्रद्धा एवं भक्ति-भाव के साथ धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान छात्रों से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का शुभारंभ समाजसेवी अनुराग जैन, विद्यालय के निदेशक एडवोकेट प्रथम जैन एवं प्रधानाचार्य पंकज शर्मा द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप एवं पुष्प अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के विद्यार्थियों ने भगवान शिव एवं माता पार्वती के जीवन पर आधारित मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर मन मोह लिया। विद्यार्थियों ने महाशिवरात्रि के महत्व पर अपने विचार भाषण, कविता एवं गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किए। प्रधानाचार्य पंकज शर्मा ने कहा कि भगवान शिव का जीवन हमें धैर्य, सहनशीलता, सरलता और सकारात्मक सोच का संदेश देता है।
विद्यालय की चेयर पर्सन चारु जैन ने कहा कि इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति, धार्मिक आस्था एवं नैतिक मूल्यों के प्रति सम्मान की भावना विकसित करते हैं।
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