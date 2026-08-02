Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सेंट आरवी कॉन्वेंट स्कूल में आयोजित हुआ शिवरात्रि महोत्सव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
Follow us on Google News
share

बड़ौत के सेंटआरवी कॉन्वेंट स्कूल में महाशिवरात्रि महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती की जीवन पर आधारित प्रस्तुतियां शामिल थीं। प्रधानाचार्य ने भक्तिभाव और भारतीय संस्कृति की महत्ता पर जोर दिया।

सेंट आरवी कॉन्वेंट स्कूल में आयोजित हुआ शिवरात्रि महोत्सव

बड़ौत। सेंटआरवी कॉन्वेंट स्कूल में महाशिवरात्रि महोत्सव अत्यंत हर्षोल्लास, श्रद्धा एवं भक्ति-भाव के साथ धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान छात्रों से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का शुभारंभ समाजसेवी अनुराग जैन, विद्यालय के निदेशक एडवोकेट प्रथम जैन एवं प्रधानाचार्य पंकज शर्मा द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप एवं पुष्प अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के विद्यार्थियों ने भगवान शिव एवं माता पार्वती के जीवन पर आधारित मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर मन मोह लिया। विद्यार्थियों ने महाशिवरात्रि के महत्व पर अपने विचार भाषण, कविता एवं गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किए। प्रधानाचार्य पंकज शर्मा ने कहा कि भगवान शिव का जीवन हमें धैर्य, सहनशीलता, सरलता और सकारात्मक सोच का संदेश देता है।

ये भी पढ़ें:Palamu News: सावन महोत्सव में विद्यार्थियों ने बिखेरे प्रतिभा के रंग

विद्यालय की चेयर पर्सन चारु जैन ने कहा कि इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति, धार्मिक आस्था एवं नैतिक मूल्यों के प्रति सम्मान की भावना विकसित करते हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bagpat Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।