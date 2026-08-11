गंगा की पीड़ा को बाल कलाकारों ने मंच पर उतारा
उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में तीन दिवसीय बाल रंग उत्सव का उद्घाटन हुआ। मुख्य अतिथि प्रो. आभा त्रिपाठी ने दीप प्रज्ज्वलित किया। इस उत्सव में विधार्थियों ने नाटक 'युगधारा' और 'जामुन का पेड़' का मंचन किया। नाटक में गंगा के प्रदूषण और लालफीताशाही पर व्यंग्य किया गया।
उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (एनसीजेडसीसी) की ओर से केंद्र के सभागार में तीन दिवसीय बाल रंग उत्सव का मंगलवार को शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि कुलभास्कर आश्रम पीजी कॉलेज की प्रो. आभा त्रिपाठी, विशिष्ट अतिथि बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार व केंद्र के निदेशक सुदेश शर्मा ने दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उत्सव के अंतर्गत नीरज कुशवाहा के निर्देशन में चाचा नेहरू बालिका इंटर कॉलेज, बर्रा कानपुर के कक्षा छठवीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने नाटक ‘युगधारा’ का मंचन किया। इस प्रस्तुति का सबसे मार्मिक पक्ष मां गंगा की वर्तमान दुर्दशा को उजागर करना रहा। बाल कलाकारों ने प्रदूषण व मानवीय उपेक्षा से आहत गंगा की पीड़ को संवेदनशीलता के साथ मंच पर उतारा।
प्रस्तुति के कलाकारों ने जरिए गंगा को पुनर्जीवन के लिए सामूहिक प्रयास करने का संदेश दिया। नाट्य निर्देशक शिवेंद्र शुक्ल के निर्देशन में एलएस मेमोरियल स्कूल, छतरपुर के 15 बाल कलाकारों ने दूसरे नाटक ‘जामुन का पेड़’ का मंचन किया। जो कृष्ण चंदर की प्रसिद्ध कहानी पर आधारित रही।कहानी शुरू होती है सचिवालय परिसर में गिरे एक जामुन के पेड़ से, जिसके नीचे एक व्यक्ति दबा पड़ा था। आदमी पेड़ के नीचे दबा जिंदगी ओर मौत के बीच संघर्ष करता रहा। जब तक औपचारिकताएं पूरी हुई और फाइल पर हस्ताक्षर हुए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रस्तुति के दौरान कलाकारों ने लाल फीताशाही पर करारा व्यंग्य किया। केंद्र के निदेशक ने नाट्य निर्देशकों व कलाकारों को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया। संचालन आकाश अग्रवाल ने किया।
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