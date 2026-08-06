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डीपीएस बोकारो के नन्हे सुरसाधकों ने बहाई राष्ट्रप्रेम की अविरल सरिता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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डीपीएस बोकारो के नन्हे सुरसाधकों ने बहाई राष्ट्रप्रेम की अविरल सरिता डीपीएस बोकारो के नन्हे सुरसाधकों ने बहाई राष्ट्रप्रेम की अविरल सरिता डीपीएस बोका

डीपीएस बोकारो के नन्हे सुरसाधकों ने बहाई राष्ट्रप्रेम की अविरल सरिता

डीपीएस बोकारो की प्राइमरी इकाई में आयोजित तीन दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव ‘धरोहर’ के दूसरे दिन बुधवार को अंतर-सदन समूहगान प्रतियोगिता में देशभक्ति का अनूठा रंग देखने को मिला। नन्हे विद्यार्थियों ने तिरंगा लहराते हुए राष्ट्रप्रेम से ओत-प्रोत गीतों की शानदार प्रस्तुतियां देकर पूरे वातावरण को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। प्रतियोगिता में विभिन्न सदनों के बच्चों ने आकर्षक परिधानों में मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। गंगा सदन ने ‘कदम-कदम बढ़ाए जा’ गीत से कार्यक्रम की शुरुआत कर जोश भर दिया। इसके बाद चेनाब सदन ने ‘आगे बढ़ो विश्व में बजा दो डंका’, झेलम सदन ने ‘या रब रहे सलामत भारत हमारा भारत’, रावी सदन ने ‘हम सब भारतीय हैं’, सतलज सदन ने ‘चलो जवानो बढ़ो जवानों मां ने हमें पुकारा है’ तथा जमुना सदन ने ‘हिन्दुस्तां का परचम सदा लहराते रहेंगे हम’ गीत प्रस्तुत कर दर्शकों की खूब वाहवाही बटोरी।

प्रतियोगिता का मूल्यांकन

सुर, लय, समूह समन्वय, मंच प्रस्तुति और परिधान सहित विभिन्न मानकों पर प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया। परिणामों में सतलज और जमुना सदन को संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। गंगा सदन दूसरे तथा झेलम और रावी सदन संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। विद्यालय के प्राचार्य डॉ. ए.एस. गंगवार ने सभी प्रतिभागियों की सराहना करते हुए कहा कि संगीत आत्मा को शांति, तृप्ति और नई ऊर्जा प्रदान करता है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को विजेता बताते हुए उनके उत्साह और प्रतिभा की प्रशंसा की।

सामान्य प्रश्न

DPS बोकारो के सांस्कृतिक उत्सव 'धरोहर' का आयोजन कब हुआ?
यह सांस्कृतिक उत्सव तीन दिवसीय है और इसका आयोजन डीपीएस बोकारो की प्राइमरी इकाई में किया गया।
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