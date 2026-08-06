डीपीएस बोकारो के नन्हे सुरसाधकों ने बहाई राष्ट्रप्रेम की अविरल सरिता
डीपीएस बोकारो के नन्हे सुरसाधकों ने बहाई राष्ट्रप्रेम की अविरल सरिता डीपीएस बोकारो के नन्हे सुरसाधकों ने बहाई राष्ट्रप्रेम की अविरल सरिता डीपीएस बोका
डीपीएस बोकारो की प्राइमरी इकाई में आयोजित तीन दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव ‘धरोहर’ के दूसरे दिन बुधवार को अंतर-सदन समूहगान प्रतियोगिता में देशभक्ति का अनूठा रंग देखने को मिला। नन्हे विद्यार्थियों ने तिरंगा लहराते हुए राष्ट्रप्रेम से ओत-प्रोत गीतों की शानदार प्रस्तुतियां देकर पूरे वातावरण को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। प्रतियोगिता में विभिन्न सदनों के बच्चों ने आकर्षक परिधानों में मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। गंगा सदन ने ‘कदम-कदम बढ़ाए जा’ गीत से कार्यक्रम की शुरुआत कर जोश भर दिया। इसके बाद चेनाब सदन ने ‘आगे बढ़ो विश्व में बजा दो डंका’, झेलम सदन ने ‘या रब रहे सलामत भारत हमारा भारत’, रावी सदन ने ‘हम सब भारतीय हैं’, सतलज सदन ने ‘चलो जवानो बढ़ो जवानों मां ने हमें पुकारा है’ तथा जमुना सदन ने ‘हिन्दुस्तां का परचम सदा लहराते रहेंगे हम’ गीत प्रस्तुत कर दर्शकों की खूब वाहवाही बटोरी।
प्रतियोगिता का मूल्यांकन
सुर, लय, समूह समन्वय, मंच प्रस्तुति और परिधान सहित विभिन्न मानकों पर प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया। परिणामों में सतलज और जमुना सदन को संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। गंगा सदन दूसरे तथा झेलम और रावी सदन संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। विद्यालय के प्राचार्य डॉ. ए.एस. गंगवार ने सभी प्रतिभागियों की सराहना करते हुए कहा कि संगीत आत्मा को शांति, तृप्ति और नई ऊर्जा प्रदान करता है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को विजेता बताते हुए उनके उत्साह और प्रतिभा की प्रशंसा की।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें