डीपीएस बोकारो के नन्हे सुरसाधकों ने बहाई राष्ट्रप्रेम की अविरल सरिता

डीपीएस बोकारो की प्राइमरी इकाई में आयोजित तीन दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव ‘धरोहर’ के दूसरे दिन बुधवार को अंतर-सदन समूहगान प्रतियोगिता में देशभक्ति का अनूठा रंग देखने को मिला। नन्हे विद्यार्थियों ने तिरंगा लहराते हुए राष्ट्रप्रेम से ओत-प्रोत गीतों की शानदार प्रस्तुतियां देकर पूरे वातावरण को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। प्रतियोगिता में विभिन्न सदनों के बच्चों ने आकर्षक परिधानों में मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। गंगा सदन ने ‘कदम-कदम बढ़ाए जा’ गीत से कार्यक्रम की शुरुआत कर जोश भर दिया। इसके बाद चेनाब सदन ने ‘आगे बढ़ो विश्व में बजा दो डंका’, झेलम सदन ने ‘या रब रहे सलामत भारत हमारा भारत’, रावी सदन ने ‘हम सब भारतीय हैं’, सतलज सदन ने ‘चलो जवानो बढ़ो जवानों मां ने हमें पुकारा है’ तथा जमुना सदन ने ‘हिन्दुस्तां का परचम सदा लहराते रहेंगे हम’ गीत प्रस्तुत कर दर्शकों की खूब वाहवाही बटोरी।