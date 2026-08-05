स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मची धूम
जवाहर नवोदय विद्यालय, ताड़ीखेत का 50वां स्थापना दिवस सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी ने छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। छात्रों ने विभिन्न राज्यों की लोक संस्कृति पर आधारित प्रस्तुतियां प्रस्तुत की। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया।
नवीन भट्ट, रानीखेत। ताड़ीखेत स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय का 50वां स्थापना दिवस में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। मुख्य अतिथि संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी ने छात्र छात्राओं से लक्ष्य निर्धारित कर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग करने का आह्वान किया। प्राचार्य पंकज श्रीवास्तव ने अतिथियों का स्वागत किया। छात्र-छात्राओं ने मराठी, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती सहित देश के विभिन्न राज्यों की लोक संस्कृति पर आधारित प्रस्तुतियों से मन मोहा। निर्देशन संगीत शिक्षक डीसी जोशी ने किया। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने खेलकूद, योग सहित तमाम गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया।विद्यार्थियों से उन्होंने सिविल सेवा और एनडीए परीक्षाओं की तैयारी से जुड़े प्रश्न पूछे।
यहां केवि के प्राचार्य राकेश दुबे, ज्योति बोहरा, ज्योति धनेरवाल, रेशमा मेहरा, गौरव भट्ट, पूरन मनराल, सुब्रा डोभाल, आदिल खान, नेहा छिब्बा, पंकज कुमार, हरीश सिंह नेगी, तपेश कांडपाल, एसबीआई शाखा प्रबंधक निशू यादव, अनुराधा शर्मा आदि थे।
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