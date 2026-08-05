एक भारत-श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत छात्र-छात्राओं का प्रदर्शन
बिहार, मिजोरम व त्रिपुरा के लोक नृत्य, खान-पान, भाषा और परिधान का प्रदर्शन किया गया, खान-पान, भाषा और परिधान का प्रदर्शन किया गया। मालूम हो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत बिहार राज्य को...
बिहार, मिजोरम व त्रिपुरा के लोक नृत्य, खान-पान, भाषा और परिधान का प्रदर्शन किया गया बिहार राज्य को पूर्वोत्तर के दो राज्यों मिजोरम और त्रिपुरा के साथ जोड़ा गया है आरा, हिप्र। अगिआंव प्रखंड क्षेत्र के पीएमश्री डीएन प्लस टू स्कूल गोरपा में बुधवार को पीएमश्री योजना के तहत एक भारत-श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र- छात्राओं की ओर से बिहार, मिजोरम व त्रिपुरा के लोक नृत्य, खान-पान, भाषा और परिधान का प्रदर्शन किया गया। मालूम हो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत बिहार राज्य को पूर्वोत्तर के दो राज्यों मिजोरम व त्रिपुरा के साथ जोड़ा गया है।
इन दोनों राज्यों के साथ बिहार को जोड़े जाने का मूल उद्देश्य है कि बिहार के छात्र-छात्रा पूर्वोत्तर के इन राज्यों की कला संस्कृति व रहन-सहन से परिचित हो सकें। कार्यक्रम के सफल संचालन में विद्यालय के शिक्षक शिव प्रकाश यादव, प्रांशु मिश्र, सुमित केशरी, आकाश यादव, पंकज कुमार व अन्य शिक्षकों का योगदान रहा। मौके पर विद्यालय के प्राचार्य प्रमोद राय ने छात्र-छात्राओं के साथ मिजोरम व त्रिपुरा के भौगोलिक स्थिति व वहां के रहन-सहन और खान-पान पर विस्तार से चर्चा की।
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