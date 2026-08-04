देहरादून में सजी प्रतिभाओं की महफिल

देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। साहित्य, समाज सेवा और उद्यमशीलता के क्षेत्र में नई इबारत लिखने वाली प्रतिभाओं के नाम एक बेहद खास शाम रही। निरावधी और फिक्की फ्लो के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाओं को ‘ओकल्ट सीरीज एवं गुलाबो अवॉर्ड्स 2026’ दिए गए। अवार्ड फिल्म अभिनेत्री सुनीता राजवार ने प्रदान किए।कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सुनीता राजवार, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट, मेयर सौरभ थपलियाल, भाजयुमो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी, फिक्की फ्लो चेयरपर्सन तृप्ति बहल और 'नमक वाली' ब्रांड की संस्थापक शशि ने किया। इस दौरान साहित्यिक कैनवास को समृद्ध करता ‘निरावधी’ काव्य संग्रह ‘कवि और कविता’ भी विमोचित हुआ।

कार्यक्रम में ओकल्ट सीरीज़ अवॉर्ड्स कोमल, मानसी, अनुभूति, अमृता, आचार्या वर्षा मट्टा, रतिका खेरा, मनीषा व अनु टंडन को दिए गए। जबकि गुलाबो अवॉर्ड्स श्रद्धा-करण, शिल्पा अरोड़ा, मीतू बंसल, जागृति टंडन, गीतिका ओबेरॉय, मेघा अग्रवाल, अर्चना सिंघल, बिंदु-नैना, शानू अग्रवाल, इरा एच. मथपाल, मनीत सूरी, लुबना मिर्जा, समीक्षा, पूजा अग्रवाल व मीतू रस्तोगी को दिए गए। अभिनेत्री सुनीता राजवार, नविताल्या व जेएसआर ग्रुप ऑफ होटल्स को विशेष सम्मान दिया गया। अभिनेत्री सुनीता राजवार ने कहा कि ऐसे मंच महिलाओं और कलाकारों के हौसलों को नई उड़ान देते हैं। आयोजक प्राची चंद्र ने बताया कि यह प्रयास समाज में बदलाव ला रही शख्सियतों को पहचान देने का है। कार्यक्रम में मोहित शौर्य व श्रीकांत श्री ने संचालन से समां बांधा। इस मौके पर समन्वय में मयूर कंडवाल, अंकुर भट्ट और सानिया राणा मौजूद रहे।