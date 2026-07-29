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केसरिया बौद्ध स्तूप के समग्र विकास की बनेगी योजना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर ने केसरिया बौद्ध स्तूप का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर का जायजा लिया और बौद्ध स्तूप के ऐतिहासिक महत्व की जानकारी ली। उन्होंने पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाने की बात कही।

केसरिया बौद्ध स्तूप के समग्र विकास की बनेगी योजना

केसरिया, निसं.। पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर ने बुधवार को विश्व प्रसिद्ध केसरिया बौद्ध स्तूप का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक डॉ. एस सुधाकर, डीएम सौरभ सुमन यादव, चकिया एसडीओ शिवानी शुभम, बीडीओ कुमुद कुमार, सीओ पूनम मिश्रा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के क्रम में अपर मुख्य सचिव ने कैफेटेरिया परिसर में विकसित किए जा रहे टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर का जायजा लिया और निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी प्राप्त की।

निरीक्षण का उद्देश्य

इसके बाद उन्होंने बौद्ध स्तूप का भ्रमण किया व एएसआई पटना अंचल के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ. हरिओम शरण से स्तूप के ऐतिहासिक व पुरातात्विक महत्व की विस्तृत जानकारी ली। अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर ने कहा कि केसरिया बौद्ध स्तूप व इसके आसपास के क्षेत्र के समग्र विकास के साथ-साथ पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह निरीक्षण किया गया है।

भविष्य की योजनाएं

उन्होंने बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के साथ समन्वय स्थापित कर विकास की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि पर्यटन व पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस धरोहर स्थल को भविष्य में और विकसित किया जाएगा। विकास कार्यों के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण भी किया जाएगा तथा सभी आयुवर्ग के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक व आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएगी।

FAQs

केसरिया बौद्ध स्तूप का निरीक्षण किसने किया?
केसरिया बौद्ध स्तूप का निरीक्षण पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर ने किया।

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