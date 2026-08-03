लोक हास्य दिवस पर चार क्षेत्रों की विभूतियां होंगी सम्मानित
फोटो देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। घन्ना भाई फाउंडेशन की ओर से लोक हास्य दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की लोक हास्य परंपरा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मं
देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। घन्ना भाई फाउंडेशन की ओर से लोक हास्य दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की लोक हास्य परंपरा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंगलवार को हरिद्वार बाईपास स्थित संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम और सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा।फाउंडेशन के संस्थापक एवं अध्यक्ष प्रशांत गगोड़िया ने सोमवार को प्रेस क्लब में हुई प्रेसवार्ता में बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य लोक हास्य कला का संरक्षण, संवर्धन और नई पीढ़ी तक इसकी पहचान पहुंचाना है। कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, कला एवं संस्कृति तथा सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार व समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली चार विशिष्ट विभूतियों को घन्ना भाई सम्मान दिया जाएगा।
कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड की लोक संस्कृति पर आधारित विशेष हास्य नाटक खाड़ू लापता का मंचन होगा। नए एवं उभरते हास्य कलाकारों को मंच तथा कला, साहित्य, रंगमंच और सामाजिक क्षेत्र की प्रमुख हस्तियों की सहभागिता आकर्षण का केंद्र रहेगी। फाउंडेशन ने अधिक से अधिक लोगों से कार्यक्रम में शामिल होकर कलाकारों का उत्साहवर्धन करने की अपील की है।
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