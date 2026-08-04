मुंशी प्रेमचंद के साहित्य और सामाजिक सरोकारों को किया गया याद

क्रांतिकारी गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई गई। शहर के वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति में आयोजित इस कार्यक्रम में साहित्यकारों और विद्यार्थियों ने भाग लिया। वक्ताओं ने प्रेमचंद के साहित्य को मानवता और सामाजिक न्याय का प्रतीक बताया। कार्यक्रम में प्रभावशाली प्रस्तुतियों के साथ सामाजिक संदेश भी दिए गए।

क्रांतिकारी गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा समां फोटो:7 मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर मंगलवार को छपरा वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के प्रांगण में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम संगीत की प्रस्तुति देते कलाकार छपरा, एक संवाददाता। महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर मंगलवार को शहर स्थित छपरा वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति का प्रांगण साहित्य, संस्कृति और सामाजिक चेतना के रंगों से सराबोर हो उठा।

कार्यक्रम की भूमिका कार्यक्रम में साहित्यकारों, शिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों की उल्लेखनीय भागीदारी रही। क्रांतिकारी गीतों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और विचारोत्तेजक वक्तव्यों के बीच प्रेमचंद के साहित्य और सामाजिक सरोकारों को याद किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जागृति सिवान की टीम द्वारा प्रस्तुत जोशीले क्रांतिकारी गीत "ये वक्त की आवाज़ है, मिल के चलो" से हुआ। ओजपूर्ण प्रस्तुति ने पूरे सभागार में उत्साह का संचार कर दिया और दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से कलाकारों का अभिनंदन किया।

विशिष्ट उपस्थितियाँ समारोह का उद्घाटन विकल्प के राष्ट्रीय सचिव डॉ. विनोद तथा डॉ. पी.एन. सिंह डिग्री कॉलेज के पूर्व प्राचार्य ओम प्रकाश सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि मुंशी प्रेमचंद का साहित्य मानवीय संवेदनाओं, सामाजिक न्याय और यथार्थवाद का सशक्त दस्तावेज है। उनकी रचनाएं आज भी समाज को नई दिशा और नई सोच प्रदान करती हैं। उन्होंने युवाओं से प्रेमचंद के साहित्य का अध्ययन कर उनके आदर्शों को जीवन में उतारने का आह्वान किया।

आकर्षक प्रस्तुतियों का समावेश सांस्कृतिक कार्यक्रम में जागृति, सिवान के प्रसिद्ध रंगकर्मी प्रो. दीपक कुमार के नेतृत्व में खुशबू, प्रज्ञा, खुशी, सृष्टि और प्रगति ने आकर्षक प्रस्तुतियां दीं। विशेष रूप से ओ माझी रे...गीत की प्रस्तुति ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं अल्पना मिश्रा ने दहेज प्रथा के विरोध में प्रभावशाली प्रस्तुति देकर सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता का संदेश दिया। इस अवसर पर राजकीयकृत प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर गुड्डू, महासचिव तसौवर हुसैन, कैलाश पंडित, जितेंद्र कुमार सिंह, केदार नाथ शर्मा, अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार सिंह, साहित्यकार चंद्र भूषण वर्मा, डॉ. राजेश यादव, सुमन गिरी, अमित प्रकाश तथा छात्र नेता शादाब मजहरी सहित कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे। सभी ने एक स्वर में कहा कि प्रेमचंद का साहित्य आज भी समाज के लिए उतना ही प्रासंगिक है और उनके विचारों को जन-जन तक पहुंचाना समय की आवश्यकता है। समारोह का समापन प्रेमचंद के आदर्शों पर चलने और साहित्य के माध्यम से सामाजिक चेतना को मजबूत करने के संकल्प के साथ हुआ。