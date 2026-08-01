प्रेमचंद को समझना है तो पढ़ना होगा : डॉ मिथिलेश
मेदिनीनगर में इप्टा की सांस्कृतिक पाठशाला की 100वीं कड़ी में प्रेमचंद पर चर्चा हुई। मुख्य वक्ता डॉ मिथिलेश ने कहा कि प्रेमचंद का साहित्य समाज में बदलाव लाने के लिए लिखा गया था। उन्होंने बताया कि आज के लोग पढ़ाई की आदत छोड़ रहे हैं। कार्यक्रम में शिक्षकों और कलाकारों ने भी भाग लिया।
मेदिनीनगर,प्रतिनिधि। इप्टा की सांस्कृतिक पाठशाला की 100वीं कड़ी में शनिवार को प्रेमचंद की बात विषय पर निर्वाणा होटल में चर्चा का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता प्रगतिशील लेखक संघ, झारखंड के महासचिव डॉ मिथिलेश ने कहा कि प्रेमचंद को समझने के लिए उन्हें पढ़ना जरूरी है।
प्रेमचंद का साहित्य
उन्होंने कहा कि आज लोग व्हाट्सएप में इतने व्यस्त हैं कि पढ़ने की आदत कम होती जा रही है। प्रेमचंद ने समाज में बदलाव के लिए कलम उठाई थी, इसलिए वे आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि जब प्रेमचंद की चर्चा होती है तो हिंदी साहित्य की भी चर्चा होती है।
साहित्य और समाज
उन्होंने उत्तर प्रदेश में महापंडित राहुल सांकृत्यायन की प्रतिमा तोड़े जाने और बनारस में कवि सुदामा पांडे धूमिल की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किए जाने की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं सोचने पर मजबूर करती हैं कि समाज साहित्य और साहित्यकारों के प्रति किस दिशा में जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज प्रेम करना भी कठिन होता जा रहा है, जबकि समाज में नफरत फैलाने की कोशिशें बढ़ रही हैं। उनका कहना था कि साहित्य सबको खुश करने के लिए नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने के लिए लिखा जाता है।
कार्यक्रम की भागीदारी
प्रो. केडी ओझा ने कहा कि प्रेमचंद का साहित्य समाज का जीवंत दस्तावेज है और आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर है। कार्यक्रम में डॉ रघुवंश नारायण सिंह, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामदेव यादव, श्याम नारायण सिंह, डॉ अशरफ जमाल अश्क, डॉ मकबूल मंजर समेत शिक्षकों और कलाकारों ने कविता, गीत और विचारों के माध्यम से अपनी भागीदारी निभाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रेम भसीन ने की। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे。
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