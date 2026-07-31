कला संवाद और युवा कलोत्सव आज से
रांची विश्वविद्यालय और संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित कला संवाद-15 और युवा कलोत्सव का शुभारंभ शनिवार को होगा। पहले दिन भगवद्गीता और नाट्यशास्त्र पर गोष्ठी होगी और शाम को विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया जाएगा।
रांची, विशेष संवाददाता। संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली और रांची विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित दो दिवसीय कला संवाद-15 और युवा कलोत्सव की शुरुआत शनिवार को होगी। पहले दिन सुबह- 11 बजे रांची विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय सभागार में- भगवद्गीता और नाट्यशास्त्र: मानवता की सांस्कृतिक धरोहर, विषय पर विचार गोष्ठी आयोजित होगी, जिसकी अध्यक्षता संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष डॉ संध्या पुरेचा करेंगी। वहीं, दोनों दिन शाम 6:00 बजे से आर्यभट्ट सभागार में युवा कलोत्सव के अंतर्गत पुस्तक लोकार्पण, लोक वाद्यवृंद, ओडिशी, कथक, हिंदुस्तानी गायन, छऊ, सरोद वादन, झूमर, संथाली नृत्य और नाटक आरण्यगाथा की प्रस्तुतियां होंगी।
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