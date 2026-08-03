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केंद्रीय विद्यालय नंबर वन में संकुल स्तरीय राष्ट्रीय एकता पर्व आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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बोकारो में केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 के प्रांगण में राष्ट्रीय एकता पर्व के तहत संकुल स्तरीय एक भारत श्रेष्ठ भारत व कला उत्सव का आयोजन किया गया। 8 विद्यालयों के विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। विजेता प्रतिभागी क्षेत्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करेंगे, जहां सफल होने पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा।

केंद्रीय विद्यालय नंबर वन में संकुल स्तरीय राष्ट्रीय एकता पर्व आयोजित

बोकारो ,प्रतिनिधि। केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 के प्रांगण में राष्ट्रीय एकता पर्व के अंतर्गत संकुल स्तरीय एक भारत श्रेष्ठ भारत व कला उत्सव की विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस संकुल स्तरीय स्पर्धा में बोकारो संकुल के अंतर्गत आने वाले 8 विद्यालयों के विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। प्राचार्य मनोज कुमार ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी प्रतिभागी विद्यालयों, शिक्षकों व विद्यार्थियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। संकुल स्तर के विजेता प्रतिभागी अब क्षेत्रीय स्तर पर प्रतिभाग करेंगे। जहां सफल होने पर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा।उन्होंने मुख्य अतिथि को पौधा भेंट कर स्वागत किया।

दिनभर चली इस संकुल स्तरीय प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने समूह नृत्य, समूह गान, एकल व समूह वादन, दृश्य कला, नाट्य, पारंपरिक कहानी वाचन व प्रश्नोत्तरी जैसी विभिन्न विधाओं में एक-से-बढ़कर-एक प्रस्तुतियां दीं। प्रतियोगिता में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नं. 3,केंद्रीय विद्यालय बोकारो थर्मल, केंद्रीय विद्यालय चंद्रपुरा, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय गोमो, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नं. 1 धनबाद, केंद्रीय विद्यालय नं. 2 धनबाद, केंद्रीय विद्यालय मैथन डैम व केंद्रीय विद्यालय नं. 1 ने सहभागिता निभाई। संचालन शिक्षिका डॉ. प्रज्ञा राय व बुलबुल रानी ने किया।

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