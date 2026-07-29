गम्हरिया में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नव ज्योति विद्या मंदिर में विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। बच्चों ने गुरु महिमा पर कविताएं और गीत प्रस्तुत किए। प्रधानाचार्या ने शिक्षकों और माताओं के प्रति सम्मान की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

गुरु पूर्णिमा पर नव ज्योति विद्या मंदिर में शिक्षकों को किया सम्मानित

गम्हरिया। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर जगन्नाथपुर स्थित नव ज्योति विद्या मंदिर में विद्यार्थियों की ओर से शिक्षकों के सम्मान में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महर्षि वेदव्यास की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।

कार्यक्रम की गतिविधियाँ इस दौरान विद्यार्थियों ने गुरु महिमा पर आधारित कविताएं, नारे और प्रेरक प्रस्तुतियां देकर गुरु-शिष्य परंपरा के महत्व को रेखांकित किया। बच्चों ने गीत प्रस्तुत कर भी सभी का मन मोह लिया। विद्यालय की शिक्षिकाएं श्रीमती सुषमा एवं श्रीमती अर्चना ने गुरु पूर्णिमा के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला तथा विद्यार्थियों को गुरुओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का संदेश दिया।

विशेष प्रस्तुतियाँ कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के सचिव डॉ. संजीव कुमार श्रीवास्तव ने विद्यालय गीत का शुभारंभ किया। इस गीत की रचना स्वयं डॉ. श्रीवास्तव ने की है। वहीं, कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों के लिए आयोजित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के समापन समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया गया।

प्रधानाचार्या का संदेश समारोह के अंत में प्रधानाचार्या श्रीमती अनामिका श्रीवास्तव ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में गुरु का स्थान सर्वोच्च होता है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों से अपने शिक्षकों का सम्मान करने, उनका आशीर्वाद लेने और उनके प्रति सदैव कृतज्ञ रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि माता-पिता, विशेषकर मां, हमारे जीवन की प्रथम और सबसे बड़ी गुरु होती हैं। इसलिए उनका सम्मान और आदर जीवनभर करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।