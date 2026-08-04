सीयूजे में स्नातक पाठ्यक्रमों की ऑफलाइन काउंसलिंग शुरू
केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड (सीयूजे) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए काउंसलिंग एवं दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। पहले दिन काफी संख्या में छात्र-छात्राएं शामिल हुए। विभिन्न तिथियों पर दस्तावेज सत्यापन होगा, और हर दिन के सत्यापन के बाद अगले दिन सीट आवंटन की सूची जारी की जाएगी।
रांची, विशेष संवाददाता। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड (सीयूजे) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए ऑफलाइन काउंसलिंग और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन बीएससी लाइफ साइंस, बीएससी एनवायरमेंटल साइंस और बीएससी केमिस्ट्री के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की गई। काउंसलिंग के दौरान बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं अपने अभिभावकों के साथ विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे। विश्वविद्यालय के नामांकन प्रकोष्ठ के अनुसार, पहले दिन बीएससी लाइफ साइंस में लगभग 300, बीएससी एनवायरमेंटल साइंस में 300 और बीएससी केमिस्ट्री में 130 अभ्यर्थी काउंसलिंग और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में शामिल हुए। नामांकन प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए विश्वविद्यालय की ओर से आवश्यक सभी व्यवस्थाएं की गई थीं। विभिन्न काउंटरों पर अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की जांच की गई और उन्हें प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक जानकारी भी दी गई।
अलग-अलग तिथि में दस्तावेजों का सत्यापन
दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को सुबह 10:30 से दोपहर 3:00 बजे तक रिपोर्ट करना था। काउंसलिंग की प्रक्रिया आवश्यकतानुसार एक या दो दिन तक चल सकती है। इसलिए, बाहर से आनेवाले छात्रों को अपने ठहरने की व्यवस्था पहले से करने की सलाह दी गई है। नामांकन कार्यक्रम के अनुसार, 5 अगस्त को बीएससी गणित, भौतिकी, भूगोल व बीए अंग्रेजी, 6 अगस्त को बीकॉम, बीए मास कम्युनिकेशन व बीए राजनीति विज्ञान, 7 अगस्त को बीए कोरियन, हिंदी, अर्थशास्त्र, मानवशास्त्र, चीनी और बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन होगा। इसके बाद 8 अगस्त को बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मैटेरियल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आयोजित की जाएगी।
सत्यापन के बाद अगले दिन सीट आवंटन की सूची जारी होगी
विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक दिन दस्तावेज सत्यापन पूरा होने के बाद अगले दिन सीट आवंटन की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। सीट मिलने के बाद अभ्यर्थियों को 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन प्रवेश शुल्क जमा करना होगा। शुल्क जमा करने के बाद मूल प्रमाण-पत्रों और शुल्क रसीद के साथ प्रवेश प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर नामांकन की पुष्टि करनी होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभ्यर्थियों को समय पर शुल्क जमा करने और विश्वविद्यालय की वेबसाइट- https://www.cuj.ac.in/, पर नियमित रूप से सूचना देखते रहने की सलाह दी है। निर्धारित समय सीमा के भीतर शुल्क जमा नहीं करने पर आवंटित सीट स्वतः निरस्त कर दी जाएगी। सीयूजे में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विज्ञान, कला, वाणिज्य और इंजीनियरिंग के विभिन्न चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रमों में कुल 634 सीटों पर प्रवेश लिया जाएगा।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंShreyashi Mishra
संक्षिप्त परिचय: श्रेयसी मिश्रा पिछले 19 वर्षों से अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान, रांची संस्करण में विशेष संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं। वह उच्च शिक्षा, महिला, बाल विकास और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर गहन रिपोर्टिंग के लिए जानी जाती हैं।
परिचय एवं अनुभव
श्रेयसी मिश्रा मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं। वर्ष 2011 से हिन्दुस्तान, रांची संस्करण से जुड़ी श्रेयसी ने उच्च शिक्षा, नवाचार, शोध, अनुसंधान और नीति-आधारित विषयों की रिपोर्टिंग में विशेष दक्षता हासिल की है। बदलते शैक्षणिक रुझानों और पाठकों की रुचि को समझने की उनकी क्षमता उनकी रिपोर्टिंग को विशिष्ट बनाती है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल तक)
श्रेयसी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत हिन्दुस्तान, रांची से की। इससे पूर्व उन्होंने आकाशवाणी पटना, आकाशवाणी रांची, दूरदर्शन केंद्र पटना और दूरदर्शन केंद्र रांची में कार्य किया, जहां उन्होंने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल पत्रकारिता की मजबूत नींव तैयार की। इन्होंने कला, संस्कृति और फिल्म जगत की रिपोर्टिंग में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। श्रेयसी ने गायक शान, मीका सिंह, कैलाश खेर, शारदा सिन्हा, पलाश सेन, ममता शर्मा, मालिनी अवस्थी, मनोज तिवारी, संतूर वादक पंडित शिवकुमार शर्मा, सितार वादक उस्ताद अमजद अली खान सहित अनेक ख्यातिप्राप्त कलाकारों और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी, ओलंपियन मैरी कॉम जैसी विशिष्ट हस्तियों के साक्षात्कार किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
श्रेयसी मिश्रा ने इतिहास में स्नातकोत्तर (एमए) की उपाधि प्राप्त की है और फैशन डिजाइनिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सक्रिय पत्रकारिता में आने से पूर्व उनकी कहानियां और आलेख संडे ऑब्ज़र्वर, नवभारत टाइम्स और हिन्दुस्तान जैसे राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। संडे ऑब्जर्वर में उनका बिहार की तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का साक्षात्कार काफी चर्चित रहा था। इन्होंने सीबीएसई शिक्षा प्रणाली, एनईपी-2020, आधुनिक खेती के तरीके, नई फसलों क प्रभेद और ग्रामीण आजीविका से जुड़े विषयों पर भी कई एक्सक्लूसिव और प्रभावशाली स्टोरीज़ की हैं।
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