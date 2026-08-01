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सीएसजेएमयू : छात्रों ने कार्यशाला में सीखी एंकरिंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर में सीएसजेएमयू के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय टीवी प्रोडक्शन कार्यशाला शनिवार को समाप्त हुई। इसमें विद्यार्थियों को टीवी पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं, जैसे न्यूज इंटरव्यू, न्यूज डिबेट, और स्टूडियो एंकरिंग का प्रशिक्षण दिया गया। प्रमुख शिक्षकों ने कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी की।

सीएसजेएमयू : छात्रों ने कार्यशाला में सीखी एंकरिंग

कानपुर। सीएसजेएमयू के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में दो दिवसीय टीवी प्रोडक्शन कार्यशाला शनिवार को समाप्त हो गई। अंतिम दिन विद्यार्थियों को टीवी पत्रकारिता के व्यावहारिक पक्षों का गहन प्रशिक्षण दिया गया। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा ने प्रतिभागियों को टीवी न्यूज इंटरव्यू, न्यूज डिबेट, स्टूडियो एंकरिंग, न्यूज पैकेज निर्माण तथा कैमरे के सामने प्रभावी प्रस्तुति की बारीकियों का प्रशिक्षण दिया। यहां प्रो. डॉ. मनुकोण्डा रवीन्द्रनाथ, विभागाध्यक्ष डॉ. दिवाकर अवस्थी, डॉ. ओमशंकर गुप्ता, डॉ. हरिओम कुमार व सागर कनौजिया आदि मौजूद थे।

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