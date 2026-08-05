नया लेबर कानून पढ़ेंगे विधि के छात्र

कानपुर। प्रमुख संवाददाता छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) के विधि छात्र-छात्राएं अब नया लेबर कानून पढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने पुराने लेबर कानून को खत्म कर नया कानून लागू किया है। जिसे देखते हुए विवि प्रशासन ने एलएलबी और बीए-एलएलबी के पाठ्यक्रम में भी बदलाव कर दिया है। केंद्र सरकार ने पुराने 29 श्रम कानूनों को खत्म कर चार नए लेबर कोड (श्रम संहिताएं) लागू किए हैं। जिसका उद्देश्य श्रमिकों को बेहतर लाभ मिल सके।कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा और औरैया स्थित विधि महाविद्यालय या महाविद्यालयों में संचालित विधि पाठ्यक्रम सीएसजेएमयू से संबद्ध है। अभी तक बीए-एलएलबी के पांचवें व छठवें और एलएलबी के तीसरे व चौथे सेमेस्टर में लेबर लॉ पढ़ाया जाता है।

विधि संकाय की बोर्ड ऑफ स्टडीज में नए लेबर कानून को लेकर चर्चा हुई और छात्र हित में उसमें बदलाव किया गया। विवि की एकेडमिक काउंसिल में इस बदलाव पर अंतिम मुहर लग गई है। नए कानून के अनुसार छात्रों को लेबर लॉ के तहत वेतन संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियां संहिता का पाठ पढ़ाया जाएगा। पिछला लेबर कानून कई वर्गों में बंटा था, जिससे श्रमिकों को उसका लाभ मिलने में कई चुनौतियां आती थी। जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने लेबर लॉ में बदलाव कर उसे सिर्फ चार कोड में बांट दिया है। वहीं, बीए-एलएलबी के नौवें सेमेस्टर और एलएलबी के पांचवें सेमेस्टर में ड्राफ्टिंग, प्लेडिंग एंड कन्वेयेंसिंग पढ़ाया जाता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के दिए निर्देशों को भी इस सिलेबस में शामिल कर लिया गया है। नए सत्र से सभी छात्र ये नए पाठ्यक्रम ही पढ़ेंगे। बीएनडी कॉलेज के प्राचार्य प्रो. विवेक द्विवेदी ने बताया कि छात्रों को अब नया लेबर कानून पढ़ाया जाएगा। यह बदलाव विधि संकाय के बोर्ड ऑफ स्टडीज के फैसले के आधार पर हुआ है।