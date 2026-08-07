पढ़ाई संग कमाई करेंगे छात्र, जॉब की भी गारंटी

कानपुर में सीएसजेएमयू ने स्नातक छात्रों के लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के तहत 11 पाठ्यक्रमों की पेशकश की है। छात्रों को अंतिम वर्ष में एक साल की इंडस्ट्री में अपरेंटिसशिप करने का मौका मिलेगा, जिसमें उन्हें प्रति माह 12 हजार रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा।

कानपुर। प्रमुख संवाददाता स्नातक के छात्र-छात्राएं अब पढ़ाई संग कमाई भी करेंगे। जिसका अनुभव उन्हें डिग्री के बाद नौकरी की गारंटी भी देगा। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) ने नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के तहत यह पहल की है। विवि प्रशासन ने 11 पाठ्यक्रमों को इस स्कीम के तहत तैयार किया है। जिसमें पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को अंतिम वर्ष में एक साल का इंडस्ट्री में अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिलेगा। जिसमें छात्रों को 12 हजार रुपये प्रति माह तक स्टाइपेंड भी दिया जाएगा।

सीएसजेएमयू की पहल सीएसजेएमयू प्रशासन ने छात्रों के भविष्य को देखते हुए 11 एईडीपी (अप्रेंटिसशिप इमबेडिड डिग्री प्रोग्राम) को शुरू किया है। जिसका सिलेबस तैयार कर लिया गया है और एकेडमिक काउंसिल में अनुमति मिल गई है। इन कोर्स को इंडस्ट्री की आवश्यकतानुसार तैयार किया गया है। इसमें बीकॉम में तीन, बीएससी में सात और बीए में एक एईडीपी कोर्स हैं। इन सभी तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रथम व द्वितीय वर्ष में सेमेस्टर के अनुसार कॉलेज में पढ़ाई होगी। तृतीय वर्ष मतलब पांचवें व छठे सेमेस्टर में छात्रों को नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के तहत कोर्स के अनुसार इंडस्ट्री में इंटर्नशिप कराया जाएगा। जिसके लिए उन्हें 12 हजार रुपये प्रति माह दिया जाएगा। छात्रों को पढ़ाई के साथ इंडस्ट्री का अनुभव होने से उन्हें जॉब जल्दी मिलेगी।

पाठ्यक्रम की स्वीकृति वर्जन -

विवि की एकेडमिक काउंसिल में अप्रेंटिसशिप इमबेडिड डिग्री प्रोग्राम को अनुमति मिल गई है। कई कॉलेजों में यह पाठ्यक्रम शुरू हो गया है। इस पाठ्यक्रम में दाखिला लेने वाले छात्रों को सिर्फ साल कॉलेज में पढ़ना होगा और एक साल इंडस्ट्री में अप्रेंटिसशिप के रूप में अनुभव प्राप्त करेंगे। इसके लिए इंडस्ट्री उन्हें स्टाइपेंड भी देगी।

शिक्षकों का बयान प्रो. आरके द्विवेदी, सीडीसी निदेशक (सीएसजेएमयू)

कॉलेज में बीए, बीएससी और बीकॉम के छात्रों के लिए एक-एक कोर्स शुरू किया गया है। इसमें प्रवेश चल रहा है। इन कोर्स के सभी छात्रों को अंतिम वर्ष में अप्रेंटिसशिप कराई जाएगी। इससे उनकी नौकरी की भी लगभग गारंटी होगी।

प्रो. मनोज जौहरी, प्राचार्य-डीएवी कॉलेज