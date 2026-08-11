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सिंफर ने गोपालीचक कोलियरी में शुरू किया पौधरोपण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद में सीएसआईआर सिंफर ने गोपालीचक कोलियरी में दो दिवसीय पौधारोपण अभियान शुरू किया है। यह गतिविधि कोल इंडिया के आरएंडडी बोर्ड द्वारा वित्त पोषित एक रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा है। बीसीसीएल के तकनीकी निदेशक ओपी संजय कुमार सिंह ने इस पहल की सराहना की और सहयोग का आश्वासन दिया।

सिंफर ने गोपालीचक कोलियरी में शुरू किया पौधरोपण

धनबाद। सीएसआईआर सिंफर ने पुटकी बलिहारी एरिया में गोपालीचक कोलियरी के ओबी डंप पर दो दिन का प्लांटेशन ड्राइव शुरू किया है। यह प्लांटेशन एक्टिविटी चल रहे रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस स्टडी को कोल इंडिया आरएंडडी बोर्ड ने फंड किया है। बीसीसीएल के डायरेक्टर टेक्निकल, ओपी, संजय कुमार सिंह मुख्य अतिथि थे। उन्होंने इस प्रयोग की सराहना की और सीएसआईआर सिंफर को पौधों को बचाने के लिए बीसीसीएल कोलियरी मैनेजमेंट की तरफ से पानी और सुरक्षा जैसी सभी मदद का भरोसा दिया। सीएसआईआर सिंफर के निदेशक प्रो. अरविंद कुमार मिश्रा ने अब तक समर्थन देने के लिए बीसीसीएल के निदेशक तकनीक और दूसरे अधिकारियों को धन्यवाद दिया।

मौके पर सीएसआईआर सिंफर की तरफ से डॉ सिद्धार्थ सिंह, डॉ सुदर्शन सिंह राठौर, डॉ अभय कुमार सिंह और डॉ गौतम मंडल थे।

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