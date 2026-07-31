क्रिस्टल जुबली सह लोयोला दिवस पर ज़ेवेरियन ऐक्मे पत्रिका का लोकार्पण
महुआडांड़ में संत जेवियर्स महाविद्यालय में क्रिस्टल जुबली समारोह और लोयोला दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पवित्र मिस्सा पूजा से हुई। मुख्य अतिथि बिशप मास्कारेनहास ने छात्रों को अनुशासन और सेवा का संदेश दिया। कार्यक्रम में विभिन्न नृत्य प्रस्तुतियाँ और वार्षिक पत्रिका का लोकार्पण किया गया। समारोह का अंत मिठाई वितरण के साथ हुआ।
महुआडांड़, प्रतिनिधि। संत जेवियर्स महाविद्यालय (स्वायत्त) में गुरूवार को क्रिस्टल जुबली समारोह सह लोयोला दिवस श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पवित्र मिस्सा पूजा से हुई। मुख्य अतिथि बिशप थियोडोर मास्कारेनहास का पारंपरिक आदिवासी नृत्य, पुष्पगुच्छ और शॉल भेंटकर स्वागत किया गया। प्राचार्य डॉ. फादर एम. के. जोश ने महाविद्यालय की उपलब्धियों एवं भावी योजनाओं पर प्रकाश डाला। समारोह में विद्यार्थियों ने स्वागत नृत्य, नागपुरी लोकनृत्य, दक्षिण भारतीय नृत्य तथा संत इग्नासियुस लोयोला के जीवन पर आधारित नाट्य प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका ज़ेवेरियन ऐक्मे का भी लोकार्पण किया गया।
अपने संबोधन में बिशप थियोडोर मास्कारेनहास ने विद्यार्थियों को अनुशासन, सेवा, नैतिक मूल्यों और समर्पण के साथ जीवन में आगे बढ़ने का संदेश दिया। कार्यक्रम का संचालन शशि शेखर एवं सुष्मिता नाग ने किया, जबकि शालिनी बारा ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। समारोह का समापन मिठाई वितरण के साथ हुआ।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें